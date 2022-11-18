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PTT personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvurusu nereden yapılır? İşte başvuru şartları

18.11.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT personel alımı detayları iş arayan, iş hayatını kamuda sürdürmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. PTT personel alımı formu doldurulduktan sonra adaylar sınav ve mülakat ile değerlendirilecek. Peki PTT personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvurusu nereden yapılır? İşte merak edilenler...

PTT personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvurusu nereden yapılır? İşte başvuru şartları

PTT personel alımı iş ilanı iş arayışında olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Başvuru formunun doldurulmasından sonra sınav ve mülakat aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar görevlerinin başına geçecek. Peki PTT personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvurusu nereden yapılır? İşte merak edilenler...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT personel alımı güncel başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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