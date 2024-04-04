HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. PTT posta kodu öğrenme: PTT’den posta kodu nasıl öğrenilir?

PTT posta kodu öğrenme: PTT’den posta kodu nasıl öğrenilir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
03.04.2024 18:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir bölgeden başka bir bölgeye herhangi bir ürünü kargo hizmetlerinden faydalanarak gönderirken posta kodlarına gereksinim duyulmaktadır. Bu durum yalnızca kargo gönderimi için değil, herhangi bir mektup, belge gibi gönderimler için de geçerlidir. Bu tür gönderimleri sağlarken posta kodu denilen kodun bilinmesi önemlidir. PTT ile yapılan gönderimlerde de gönderinin doğru yere ulaşabilmesi için bu kodun bilinmesi gerekir. Peki, PTT’den posta kodu nasıl öğrenilir?

PTT posta kodu öğrenme: PTT’den posta kodu nasıl öğrenilir?

İçindekiler

  • PTT posta kodu öğrenme
  • PTT’den posta kodu nasıl öğrenilir?
  • PTT’den posta kodu sorgulama nasıl yapılır?

Günümüzde bir ilçeden, şehirden ya da mahalleden yapılan herhangi bir kargo işleminin karşı tarafa ulaşabilmesi için bazı kodların bilinmesi gerekmektedir. Bu kodların başında da posta numaraları gelmektedir. Bu kodlar alıcı olan kişinin bulunduğu konumun doğru olarak tespit edilebilmesi ve gönderinin doğru yere ulaşabilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Bu noktada PTT ile gönderim yapanlar için posta kodu nasıl öğrenilir konusu gündeme gelebilir.

PTT posta kodu öğrenme

Pek çok kişi bir ürünü başka bir kişiye gönderirken kargo hizmetlerinden yararlanır. Günümüzde bu hizmeti yapan çeşitli kargo firmaları bulunmaktadır. PTT de kendi bünyesinde bu tür hizmetler vermektedir. Satıcı tarafından kargolanan bir ürünün alıcıya ulaşabilmesi için o alıcının yaşadığı yerin posta kodunun bilinmesi gerekir.

Posta kodları genel olarak her şehirde veya ilçede farklı olabilmektedir. Gönderim esnasında posta kodunun yanlış veya hatalı girilmesi, gönderilerin alıcılarına ulaşmasına engel olabilir. Ayrıca adres bilgileri de yanlış girildiğinde gönderiler iade olup satıcı olan kişiye geri gelebilir. Bu yüzden posta kodu öğrenme konusu büyük önem arz eder.

PTT’den posta kodu nasıl öğrenilir?

Herhangi bir kargoyu, mektubu ya da belgeyi bir başka kişiye gönderirken bazı önemli bilgilere ihtiyaç duyulur. Bu bilgiler karşı tarafın adı, soyadı, telefon numarası, adresi gibi bilgileri içermektedir.

Bunların yanı sıra alıcının yaşadığı bölgenin posta kodunun da belirtilmesi gerekmektedir. Bu noktada posta kodumu nasıl öğrenebilirim konusu karşımıza çıkabilir. PTT ile yapılan gönderimlerde posta kodunun kaç olduğunu öğrenmenin birkaç basit yöntemi mevcuttur.

PTT’nin hâlihazırda kendine has posta kodu sorgulama işleminin yapılmasına imkân tanıyan bir sistemi vardır. Bu sistemi kullanmak çok kolaydır ve kısa süre içerisinde posta kodu öğrenebilmektedir. Bunun yanı sıra E-devlet Kapısı üzerinden de bu sorgulama işlemleri hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Her şehrin, her mahallenin ve her ilçenin kendine özgü posta kodları vardır.

PTT’den posta kodu sorgulama nasıl yapılır?

PTT ile yapılan gönderimlerde gönderilerin alıcının eline ulaşabilmesi son derece önemli bir konudur. Posta kodu hatalı yazıldığında gönderiler alıcısına gidemeyebilir. Ayrıca bu kodla birlikte alıcı olan kişiye ait bilgilerin de eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Bazı kişiler PTT üzerinden yapacakları gönderim sırasında alıcının bulunduğu şehir, ilçe ya da mahallenin posta kodunun kaç olduğunu bilemeyebilir. Bu noktada PTT posta kodu sorgulama işlemi yapılarak, hızlı bir şekilde alıcının posta kodunun kaç olduğu öğrenebilmektedir. PTT posta kodu sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar ise şöyledir:

  • Öncelikli olarak PTT’nin resmî sayfasına giriş yapılması gerekir.
  • Ardından “online işlemler” bölümüne girilmelidir.
  • Online işlemler kısmında “posta kodu sorgulama” bölümü bulunmaktadır.
  • Posta kodu sorgulama bölümüne tıklandığında karşınıza bir ekran açılmaktadır.
  • Bu ekran üzerinden alıcının bulunduğu konumu baz alarak il, ilçe ve mahalle yazan yerlere bu bilgilerin girilmesi gerekmektedir.
  • Son olarak “sorgula” butonuna tıklandığında karşınıza posta kodunun kaç olduğu çıkacaktır.
    Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski başkandan devir teslim töreninde tepki çeken sözlerEski başkandan devir teslim töreninde tepki çeken sözler
Yeniden Refah Partisi yorumu olay oldu! Seçim sonuçları en çok onu şaşırttıYeniden Refah Partisi yorumu olay oldu! Seçim sonuçları en çok onu şaşırttı
Feci kaza kameraya böyle yansıdıFeci kaza kameraya böyle yansıdı
Anahtar Kelimeler:
ptt posta kodu ptt posta sorgulama
En Çok Okunan Haberler
Devir teslim töreninde ilginç anlar! Eski başkan törene katılmadı, koltuk uçarak geldi

Devir teslim töreninde ilginç anlar! Eski başkan törene katılmadı, koltuk uçarak geldi

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: "Ben hazırım"

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: "Ben hazırım"

Midesinden canlı çıkarttılar! Tam 30 cm uzunluğunda

Midesinden canlı çıkarttılar! Tam 30 cm uzunluğunda

Mehmet Şimşek'i kızdıran bankacı ortaya çıktı!

Mehmet Şimşek'i kızdıran bankacı ortaya çıktı!

'Görevden alınacak iki isim belli oldu' iddiası

'Görevden alınacak iki isim belli oldu' iddiası

Eski başkandan devir teslim töreninde tepki çeken sözler

Eski başkandan devir teslim töreninde tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.