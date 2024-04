PTT posta kodu öğrenme: PTT’den posta kodu nasıl öğrenilir?

Günümüzde bir ilçeden, şehirden ya da mahalleden yapılan herhangi bir kargo işleminin karşı tarafa ulaşabilmesi için bazı kodların bilinmesi gerekmektedir. Bu kodların başında da posta numaraları gelmektedir. Bu kodlar alıcı olan kişinin bulunduğu konumun doğru olarak tespit edilebilmesi ve gönderinin doğru yere ulaşabilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Bu noktada PTT ile gönderim yapanlar için posta kodu nasıl öğrenilir konusu gündeme gelebilir.

PTT posta kodu öğrenme

Pek çok kişi bir ürünü başka bir kişiye gönderirken kargo hizmetlerinden yararlanır. Günümüzde bu hizmeti yapan çeşitli kargo firmaları bulunmaktadır. PTT de kendi bünyesinde bu tür hizmetler vermektedir. Satıcı tarafından kargolanan bir ürünün alıcıya ulaşabilmesi için o alıcının yaşadığı yerin posta kodunun bilinmesi gerekir.

Posta kodları genel olarak her şehirde veya ilçede farklı olabilmektedir. Gönderim esnasında posta kodunun yanlış veya hatalı girilmesi, gönderilerin alıcılarına ulaşmasına engel olabilir. Ayrıca adres bilgileri de yanlış girildiğinde gönderiler iade olup satıcı olan kişiye geri gelebilir. Bu yüzden posta kodu öğrenme konusu büyük önem arz eder.

PTT’den posta kodu nasıl öğrenilir?

Herhangi bir kargoyu, mektubu ya da belgeyi bir başka kişiye gönderirken bazı önemli bilgilere ihtiyaç duyulur. Bu bilgiler karşı tarafın adı, soyadı, telefon numarası, adresi gibi bilgileri içermektedir.

Bunların yanı sıra alıcının yaşadığı bölgenin posta kodunun da belirtilmesi gerekmektedir. Bu noktada posta kodumu nasıl öğrenebilirim konusu karşımıza çıkabilir. PTT ile yapılan gönderimlerde posta kodunun kaç olduğunu öğrenmenin birkaç basit yöntemi mevcuttur.

PTT’nin hâlihazırda kendine has posta kodu sorgulama işleminin yapılmasına imkân tanıyan bir sistemi vardır. Bu sistemi kullanmak çok kolaydır ve kısa süre içerisinde posta kodu öğrenebilmektedir. Bunun yanı sıra E-devlet Kapısı üzerinden de bu sorgulama işlemleri hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Her şehrin, her mahallenin ve her ilçenin kendine özgü posta kodları vardır.

PTT’den posta kodu sorgulama nasıl yapılır?

PTT ile yapılan gönderimlerde gönderilerin alıcının eline ulaşabilmesi son derece önemli bir konudur. Posta kodu hatalı yazıldığında gönderiler alıcısına gidemeyebilir. Ayrıca bu kodla birlikte alıcı olan kişiye ait bilgilerin de eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Bazı kişiler PTT üzerinden yapacakları gönderim sırasında alıcının bulunduğu şehir, ilçe ya da mahallenin posta kodunun kaç olduğunu bilemeyebilir. Bu noktada PTT posta kodu sorgulama işlemi yapılarak, hızlı bir şekilde alıcının posta kodunun kaç olduğu öğrenebilmektedir. PTT posta kodu sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar ise şöyledir:

Öncelikli olarak PTT’nin resmî sayfasına giriş yapılması gerekir.

Ardından “online işlemler” bölümüne girilmelidir.

Online işlemler kısmında “posta kodu sorgulama” bölümü bulunmaktadır.

Posta kodu sorgulama bölümüne tıklandığında karşınıza bir ekran açılmaktadır.

Bu ekran üzerinden alıcının bulunduğu konumu baz alarak il, ilçe ve mahalle yazan yerlere bu bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

Son olarak “sorgula” butonuna tıklandığında karşınıza posta kodunun kaç olduğu çıkacaktır.