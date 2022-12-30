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PTT yarın açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cumartesi PTT çalışıyor mu?

30.12.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın 31 Aralık 2022 yılın son günü. Bu sene yılbaşı hafta sonuna denk geldi. Hafta sonu PTT'de işleri olan vatandaşlar yarın PTT şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyorlar. Bu kapsamda PTT yarın açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cumartesi PTT çalışıyor mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

PTT yarın açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cumartesi PTT çalışıyor mu?

Yılbaşı ve 31 Aralık'ta hangi kurum ve kuruluşların açık olduğu hangilerinin çalıştığı merak ediliyor. Bu sene yılbaşı hafta sonuna denk geldi. Bu yüzden ekstra bir yılbaşı tatili olmayacak. Peki, PTT yarın açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cumartesi PTT çalışıyor mu?

PTT YARIN AÇIK MI, KAPALI MI?

PTT şubeleri, 08.30-17.00 ya da 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriliyor. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan en geç 17.00’a kadar hizmet verip kapanıyor.

PTT

PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde değişiklikler olabiliyor. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapıyor.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet veriyor. PTT şubeleri Pazar günleri de kapalı oluyor.

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