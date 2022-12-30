Yılbaşı ve 31 Aralık'ta hangi kurum ve kuruluşların açık olduğu hangilerinin çalıştığı merak ediliyor. Bu sene yılbaşı hafta sonuna denk geldi. Bu yüzden ekstra bir yılbaşı tatili olmayacak. Peki, PTT yarın açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cumartesi PTT çalışıyor mu?

PTT YARIN AÇIK MI, KAPALI MI?

PTT şubeleri, 08.30-17.00 ya da 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriliyor. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan en geç 17.00’a kadar hizmet verip kapanıyor.

PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde değişiklikler olabiliyor. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapıyor.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet veriyor. PTT şubeleri Pazar günleri de kapalı oluyor.

