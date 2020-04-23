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PUBG'den 'oh be' dedirten açıklama: Artık geçit yok!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 18:03 | Son Güncelleme

PlayerUnknown's Battlegrounds yani bilinen adıyla PUBG, hile sorununa kesin bir çözüm buldu. Söylendiğine göre PUBG, hilecilere göz açtırmayacak. Peki PUBG bunu nasıl yapacak?

PUBG'den 'oh be' dedirten açıklama: Artık geçit yok!

PUBG birçok insanın severek oynadığı bir oyun. Ancak birçok oyuncunun oyun hakkında şikayetçi olduğu bir konu var; O da hileciler. İnsanda oyun oynama zevki bırakmayan bu hileciler yüzünden PUBG yetkilileri oldukça eleştiriliyor. Bu eleştiriler, yetkilileri harekete geçirmiş durumda. Öyle ki gelen bilgilere göre hilecilerin devri artık kapanacak.

PUBG HİLECİLERİN CEZASINI HEMEN KESECEK

Yayımlanan resmi bir blog yazısına göre PUBG, 2020 yılını hilecilerle mücadele yılı olarak ilan edecek. Oyun içindeki silah, araç ve karakter kodlarındaki güvenlik açıklarını kapatacak ve HWID yasaklamasının etki alanını da genişletecek olan oyun, böylece oyun içindeki ögelere yönelik hileleri engelleyecek. Bunun için hile programlarını hedef alan önlemler uygulayacak olan PUBG, oyuncular hileciler ile tanışmadan onların cezasını kesmiş olacak. Yani iddialar en azından bu yönde. Fakat PUBG'nin alacağı önlemler bununla da sınırlı değil.

PUBG

İKİNCİL SİSTEMLER EKLENECEK

PUBG oyuncuları, Steam hesaplarının yersiz bir şekilde men edilmesi ile alakalı da bir dizi şikayette bulunuyordu. PUBG yönetimi ise bu sorunu da Steam ile birlikte çözmüş durumda. Yapılan araştırmalar sonucu, bu şikayette bulunan kullanıcıların Steam'in güvenlik sistemi Steam Guard'ı etkinleştirmediğini gören iki şirket, güvenliği arttırmak için yeni bir çözüm buldu. Bundan böyle SMS kimlik doğrulaması ve tek seferlik parola gibi önlemler kullanıcıların güvenliğini sağlayacak ikincil sistemler olacak. PUBG dediği önlemleri alabilirse, hileciler yüzünden PUBG'ye küsen birçok oyuncu oyuna tekrar dönebilir.

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Anahtar Kelimeler:
PUBG PlayerUnknown’s Battlegrounds PUBG hile Steam Steam Guard HWID oyun

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dönenin kaşığı kırılsın alın oyunu siz kendiniz oynayın hileye rağmen oynayan kişiler bir şey demek ayıp olur
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