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Püf noktalarını anlattı... 2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışa sunuluyor!

12.11.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Av sezonu dışında balık özlemi çekenlerin tercih ettiği lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 350 liradan satışa çıkarıldı. Sinop'ta 25 yıllık balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, torik ve palamudun dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle hazırlanan lakerdanın yapımına ilişkin püf noktaları anlattı. İşte haberin detayları...

Püf noktalarını anlattı... 2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışa sunuluyor!

Karadeniz'de torik ve palamudun dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle hazırlanan lakerda, 2 kilogramlık bidonlarda 350 TL'den satışa çıkarıldı.

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Sinoplu balıkçılar, 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda yapımına başladı. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri, ince uçlu telle temizleniyor. Balık, temizlenmesinin ardından 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar, buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar, daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma getiriliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar, 350 TL'ye satılıyor.

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Samsun Su Ürünleri Kooperatif Birlik Başkanı Arif Malkoç, lakerdaların av sezonu dışında balık özlemi çekenler için kurtarıcı olduğunu belirterek, "En güzel balık taze balıktır. Lakerda taze yapılır. Artık dünyanın her tarafında bu soğuk sistem olduğu için insanlar lakerdayı alıp dolaba koyuyor." dedi.

PÜF NOKTALARINI BÖYLE ANLATTI

Sinop'ta 25 yıllık balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu ise lakerda yapının püf noktalarını anlattı. Lakerdaların iri balıktan yapıldığını kaydeden Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle balığın çok sağlam olması gerekir. Gırgır palamudu olmasına dikkat edilir. Lakerda sağlam balıktan olur. İri palamuttan olur. 1 kilogram ve üzerinde olmasına dikkat edilir. Biraz daha yağlı olur güzel olur. Daha sonra o palamutların kafasını kuyruğunu attıktan sonra ben 3 eşit parçaya bölüyorum. Arzu edenler 4 eşit parçaya da bölebilir. Daha sonra kanını ve iliğini mutlaka ve mutlaka çok dikkatli alsınlar. Daha sonra suya yatırıyoruz. En az 3 gün. Sabah, öğle ve akşam soğuk bir ortamda saklıyoruz ve suyunu değiştiriyoruz. Daha sonra tuza yatırıyoruz. Arzu edenler ince tuz, arzu edenler kalın tuza da yatırabilirler. Kalın tuza yatıranlar biraz daha fazla uzun mesafeyle bekletebilirler. 3-4 gün bekletebilirler. İnce tuza yatıranlar 2 günde çıkartsınlar. Daha sonra yıkayıp arzu ederler kavanoza, arzu ederlerse poşetlere sarıp dondurucuya atabilirler." (DHA)

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balık palamut lakerda

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