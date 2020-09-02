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Pulluğu açık unuttu, 200 metre boyunca asfaltı sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 00:12 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, karayolunda ilerleyen bir traktör arkasındaki pulluğu açık unutunca yaklaşık 200 metre boyunca asfaltı sürdü.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, karayolunda ilerleyen bir traktör arkasındaki pulluğu açık unutunca yaklaşık 200 metre boyunca asfaltı sürdü. Yolun bozuk olduğunu gören diğer sürücüler, şaşkınlarını gizleyemedi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Çan- Çanakkale karayolu Büyükpaşa köyü ile Karakadılar köyü sapağının 13’ncü kilometresinde meydana geldi. Yolun 15 cm derinlikte ve 200 metre boyunca sürüldüğünü gören vatandaşlar durumu jandarma ve karayollarına bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Çan İlçe Jandarma Trafik ve Asayiş timleri, güvenlik önlemleri alarak araçların geçişine tek şerit üzerinden sağladı. Karayolunun traktörün arkasına bağlanan pulluk ile sürüldüğü şüphesi üzerine jandarma trafik ve asayiş timleri, traktör sahibi A.Ş.’yi 5 kilometre uzaklıkta tarlasında çift sürerken buldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bozulan karayolu Çanakkale’den gelen Karayolları ekiplerince düzeltilerek ulaşıma açıldı.

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