HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin: Bize bulaşanın dişlerini dökeriz

Putin: Bize bulaşanın dişlerini dökeriz

21.05.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı bir video konferansta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya'nın düşmanları olduğunu söyleyerek, "Bizi ısıranın, bize bulaşanın dişlerini dökeriz” dedi.

Putin: Bize bulaşanın dişlerini dökeriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlık yaptığı 'Zafer' komitesi toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Putin, bir kez daha ülkesinin aleyhinde davranabilecekleri sert bir dille uyardı ve dikkat çekici tehditler savurdu.

'Dünyanın en büyük ülkesi' olarak nitelendirdiği Rusya'ya dışarıdan gelecek tehditler ve ülkeyi parçalama çabalarının nafile olacağını söyleyen Rus lider, Rusya'nın bu tehditlere pabuç bırakmayacağını söyledi.

“BİZE BULAŞANIN DİŞLERİNİ DÖKERİZ”

İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı 'Zafer' komitesinde konuşan Putin “Herkes bizi ısırmaya, ısırdığı yerden bir parça koparmaya çalışıyor” iddiasını dile getirirken, bunu yapmayı deneyecek olanlara “Bizi ısıranın, bize bulaşanın dişlerini dökeriz” ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN HİÇ DOSTU YOK"

Ülkesinin sahip olduğu yüzölçümü ve topraklarındaki zenginliğin, rakip dış güçlerin sürekli olarak Rusya'yı parçalama ve ilerleyişini engellemek için hamle yapmaya çalışmasına sebep olduğunu aktaran Putin, konuşmasında tarihten örnekler vermeyi de ihmal etmedi.

Çar III. Alerxander'ın sözlerini hatırlatan Putin, "Büyüklüğümüz herkesi dehşete düşürüyor. İşte bu yüzden Rusya'nın hiç dostu yok” ifadesini kullandı.

“BUNLAR ÇOK SAÇMA SÖYLEMLER”

Sibirya'nın kereste, değerli mineraller ve enerji rezervleriyle dolu zenginliğinin tek bir ülkeye ait olmaması gerektiğini savunanlara değine Putin “Bunlar çok saçma söylemler ancak yine de bazı kesimler tarafından dile getirilmeye devam ediliyor; çok tuhaf” sözlerini komiteye aktardı.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki doğal kaynakların kullanımının sadece Rusya'ya ait olmaması gerektiği dile getirmiş ancak daha sonra bu ifadeyi kullandığı reddetmişti.

RUSYA VE ABD ARASINDA GÖRÜŞME

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile daha dün ilk kez bir araya gelmiş, ikili görüşme öncesi yaptıkları açıklamada iş birliği vurgusu yapmıştı.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile ABD arasında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunu görüşme niyetinde olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptığı telefon görüşmesi doğrultusunda ilişkilerin nasıl geliştirileceğini ele alacaklarını ifade etmişti.

Blinken ile verimli bir diyalog kurmayı umduğunun altını çizen Lavrov, Moskova ve Washington’un, çıkarlarının örtüştüğü ve olumlu sonuç alabileceği konularda, bununla beraber stratejik istikrar konularında iş birliği yapması gerektiğini kaydetmişti.

(Reuters)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Hoş geldin miniğim" "Hoş geldin miniğim"
Korkunç istila: Leğenlerle fare boşaltıyorlar!Korkunç istila: Leğenlerle fare boşaltıyorlar!
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kazada acı son: Anne ile kızı camdan fırladı

Korkunç kazada acı son: Anne ile kızı camdan fırladı

Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp açıklaması!

Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp açıklaması!

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Karısına "Ferrari gibi kadınsın" dedi! Ünlü modelden şok sözler

Karısına "Ferrari gibi kadınsın" dedi! Ünlü modelden şok sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçti

Sedat Peker'in para gönderdiği siyasetçi kim?

Sedat Peker'in para gönderdiği siyasetçi kim?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.