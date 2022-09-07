Putin'den Avrupa'ya uyarı! "Tüm dünya için tehlikeli"

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse tüm dünyayı etkilerken karşılıklı uygulanan yaptırımlar sonrası enerji ve gıda krizi tehlikesi ortaya çıktı. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın yaptırımları ve Avrupa'da beklenen krize yönelik açıklamalarda bulundu.

Putin yaptığı konuşmada, "Batı, güvenlik politikası ve ekonomi konusunda kısa vadeleri kararlar alıyor, sorunlar daha da büyüyor. Yaptırımlar tüm dünya için tehlike oluşturuyor. Avrupa ürün sıkıntısı çekiyor, yoksul ülkeler gıdaya ulaşamıyor." dedi.



