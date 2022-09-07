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Putin'den Avrupa'ya uyarı! "Tüm dünya için tehlikeli"

07.09.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan yaptırımlar sonrası ortaya çıkan gıda krizine ve sorunlara değindi. Batı'yı, kısa vadeli kararlar almakla suçlayan Putin, yaptırımların tüm dünya için tehlike oluşturduğunu ve Avrupa'nın ürün sıkıntısı çektiğini ifade etti.

Putin'den Avrupa'ya uyarı! "Tüm dünya için tehlikeli"

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse tüm dünyayı etkilerken karşılıklı uygulanan yaptırımlar sonrası enerji ve gıda krizi tehlikesi ortaya çıktı. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın yaptırımları ve Avrupa'da beklenen krize yönelik açıklamalarda bulundu.

Putin yaptığı konuşmada, "Batı, güvenlik politikası ve ekonomi konusunda kısa vadeleri kararlar alıyor, sorunlar daha da büyüyor. Yaptırımlar tüm dünya için tehlike oluşturuyor. Avrupa ürün sıkıntısı çekiyor, yoksul ülkeler gıdaya ulaşamıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Avrupa
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