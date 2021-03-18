Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Putin (Biden'ın sözleriyle ilgili) Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir" dedi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i "katil" olarak nitelendirmesine ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklinde açıklamalarına tepki gösterdi.

Peskov, gazetecilerin Biden’ın açıklamalarına ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Söz konusu açıklamalara tepki verirken çok ayrıntıya girmeyeceğini söyleyen Peskov, "Sadece şunu söyleyebilirim ki; Biden’ın (Putin hakkındaki) sözleri çok kötü. ABD’ye yönelik yaklaşımlarımızı analiz edeceğiz. Moskova’ya davet edilen Büyükelçimizle istişarelerle birlikte önümüzdeki dönem bunu yapacağız." ifadesini kullandı.

Biden’ın Putin hakkında yaptığı açıklamaların tarihte benzerinin görülmediğine dikkati çeken Peskov, "Biden, ülkemizle ilişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor." dedi.

Moskova’nın Biden’ın açıklamalarına misilleme yapmayacağına işaret eden Peskov, bu tür açıklamaların ikili ilişkilerin dinamiklerini etkileyeceğinin altını çizdi.