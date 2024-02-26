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  4. Putin'den 'doğum günü' telefonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı

Putin'den 'doğum günü' telefonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı

26.02.2024 11:33
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 70 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Putin'den 'doğum günü' telefonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.

Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.

KAZAK MEVKİDAŞI DA KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de telefonda görüştü. Görüşmede Tokayev, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Tokayev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan doğum günü
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