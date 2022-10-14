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  4. SON DAKİKA | Putin'den Erdoğan'a teşekkür! 'Birçok konuda kilit rol oynadı, kendisine minnettarız'

SON DAKİKA | Putin'den Erdoğan'a teşekkür! 'Birçok konuda kilit rol oynadı, kendisine minnettarız'

14.10.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili, "Erdoğan, Ukrayna ile ilgili esir değişimi dahil birçok konuda kilit rol oynadı. Bu nedenle kendisine minnettarız" dedi.

SON DAKİKA | Putin'den Erdoğan'a teşekkür! 'Birçok konuda kilit rol oynadı, kendisine minnettarız'

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili konuşan Putin, "Erdoğan, Ukrayna ile ilgili esir değişimi dahil birçok konuda kilit rol oynadı. Bu nedenle kendisine minnettarız" ifadelerini kullandı.

BİDEN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili ise, "Biden ile görüşmeye ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

'RUSYA, UKRAYNA'YI YOK ETMEK İSTEMİYOR'

Putin, "Kiev ile müzakerelere her zaman açığız. Kiev ile şartlar olgunlaşırsa arabuluculuk gerekecek. Rusya, Ukrayna’yı yok etmek istemiyor. 300 bin kişiden 222 bin kişi şu an seferber edilmiş durumda. Seferberliği uzatma planımız yok" dedi.

Detaylar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan putin
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