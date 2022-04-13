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Putin'den 'yaptırım' açıklaması: Rusya sorunlar yaşıyor

13.04.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlar nedeniyle Batılı ülkelerde enflasyonun hızla arttığına işaret ederek, "Rusya da sorunlar yaşıyor ancak mevcut durum aynı zamanda yeni fırsat pencereleri açıyor." dedi.

Putin'den 'yaptırım' açıklaması: Rusya sorunlar yaşıyor

Putin, hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ülke ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batılı ülkelerin yaptırımlar nedeniyle kendilerine de zarar verdiğini belirten Putin, "Bazı Batılı ülkelerin Rus enerji kaynakları da dahil olmak iş birliği yapmayı reddetmesi, milyonlarca Avrupalıyı vurdu, enerji krizini tetikledi ve ABD'yi de etkiliyor. Fiyatlar her yerde yükseliyor, enflasyon fırlıyor, bu ülkeler için bu durumun eşi veya benzeri yok." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın da yaptırımlar nedeniyle olumsuz yönde etkilendiğine işaret ederek, "Rusya da sorunlar yaşıyor ancak mevcut durum aynı zamanda yeni fırsat pencereleri açıyor." dedi. (AA)

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Vladimir Putin
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