HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin: Faiz artırmazsak, Türkiye'nin yaşadığı sorunu biz de yaşayabiliriz

Putin: Faiz artırmazsak, Türkiye'nin yaşadığı sorunu biz de yaşayabiliriz

23.12.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında ülkesindeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Putin, Rusya'da reel sektörün Merkez Bankası'nın faiz artırmasından rahatsız olduğunu bildiğini söyledi. Putin, "Ama bu yapılmazsa, Türkiye'nin yaşadığı sorunu biz de yaşayabiliriz. Bu ciddi bir sorun ve zorluk" dedi.

Putin: Faiz artırmazsak, Türkiye'nin yaşadığı sorunu biz de yaşayabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında ülkesindeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Putin, Rusya'da reel sektörün Merkez Bankası'nın faiz artırmasından rahatsız olduğunu bildiğini söyledi. Putin, "Ama bu yapılmazsa, Türkiye'nin yaşadığı sorunu biz de yaşayabiliriz. Bu ciddi bir sorun ve zorluk" dedi.

Putin, "Yıllık yüzde 8 enflasyonun çok fazla olduğunu biliyorum. Tabii yüzde 4'lük hedefe dönmemiz gerek" diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası'nın bağımsız bir politika izlediğini ve faiz dahil tüm enstrümanları dikkatle kullanmaları gerektiğini belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu size garip gelebilir ama Merkez Bankası'nın işine karışmam. Bunu olumlu olarak görüyorum ve prensipte doğru dengeyi bulduğumuza inanıyorum."

Putin'in 2021'de Rusya için ekonomik büyüme tahmini yüzde 4,5, işsizlik oranı tahmini ise yüzde 4,4.

Rusya Merkez Bankası geçen ay politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 8,5'a çıkarmış ve önümüzdeki aylarda birden fazla faiz artırımının mümkün olduğunu duyurmuştu.

Türkiye'de ise Merkez Bankası politika faizini Eylül ayından bu yana 500 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısı

'Ukrayna**'yla gerilim bizim seçimimiz değil'**

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın toplantısında Ukrayna ile yaşanan ile gerilime de değindi.

Vladimir Putin, "Bu bizim seçimimiz değil. Bunu biz istemiyoruz. Sadece bugünün değil, gelecek haftanın ve yakın geleceğin güvenlik görünümünü garanti altına almak istiyoruz" dedi.

Putin, NATO'ya, daha fazla doğuya genişlememesi çağrısı yaptıklarını hatırlattı, "Artık top onların sahasında" ifadesini kullandı.

NATO'nun kendilerine bir yanıt vermesi gerektiğini belirten Putin, "Şu ana dek genel olarak olumlu bir tepki aldığımızı vurgulamak isterim. Amerikalı ortaklarımız bize, bu görüşmelere başlamaya hazır olduklarını söyledi" dedi.

Rusya lideri, Covid-19 aşıları için de "Aşıların karşılıklı tanınması ve mümkün olan en çok miktarda ve mümkün olan en kısa sürede dünyaya yayılması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde küresel olarak bu sorunla başa çıkamayacağız ve insanlık daima bununla yaşamak zorunda kalacak."

Putin, Rusya'da bağışıklık oranının yüzde 59,4 olduğunu belirtirken "Ama bu yeterli değil. Bağışıklık oranımızın yüzde 80 dolayında olması gerek. Umarım ilk çeyrek ya da ikinci çeyreğin sonunda bu seviyeye geleceğiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı
PARTNERDizi aşkı gerçek olduDizi aşkı gerçek oldu
Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Bakan Nebati'den üretim yapanlara kredi müjdesi

Bakan Nebati'den üretim yapanlara kredi müjdesi

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

Evlilik öncesinde SMA taraması başlıyor!

Evlilik öncesinde SMA taraması başlıyor!

Türkiye'yi ayağa kaldıran pitbull saldırısında son durum

Türkiye'yi ayağa kaldıran pitbull saldırısında son durum

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.