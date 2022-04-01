HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'in doğal gazda ruble hamlesi sonrası yeni açıklama: İptal edilebilir

Putin'in doğal gazda ruble hamlesi sonrası yeni açıklama: İptal edilebilir

01.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre doğal gaz ödemelerinin rubleyle yapılması şartı getirilmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi ve şartlar oluşursa kararın iptal edilebileceğini söyledi.

Putin'in doğal gazda ruble hamlesi sonrası yeni açıklama: İptal edilebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gerekli şartların oluşması halinde Rus gazında rubleyle ödeme sisteminin iptal edilebileceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme sistemine geçmesini değerlendirdi.

Bugün itibarıyla rubleyle ödeme yapılmaması halinde Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını hemen kesmeyeceğini dile getiren Peskov, "Şu anda devam eden teslimatların ödemesinin bugün değil, bu ayın ikinci yarısında hatta mayıs başında yapılması gerekiyor." dedi.

thumbs_b_c_ee6f0d504ce87d6cd96a6bd86741496b

Peskov, Rus gazının satışında rubleyle ödeme sisteminin gelecekte iptal edilip edilmeyeceğine yönelik soruya, "Elbette, çok katı bir durum yok, şartlar oluşursa olabilir ancak şu anki durumda bizim için en çok tercih edilen ve en güvenilir seçenek ruble." yanıtını verdi.

Almanya'nın ülkedeki Gazprom ve Rosneft'in yan şirketlerini ulusallaştıracağı iddiasına sert tepki gösteren Peskov, "Böyle bir plan, uluslararası hukuku ve akla gelebilecek tüm kural ve yasaları ciddi şekilde ihlal edecektir. Bu nedenle yakından izleyeceğiz. Böyle bir konunun detaylandırılmasını bile kabul edilemez buluyoruz." dedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna ordusunun bestelediği Bayraktar şarkısı, Lviv sokaklarında yankılandıUkrayna ordusunun bestelediği Bayraktar şarkısı, Lviv sokaklarında yankılandı
İbn-i Sina reçetesi: 10 dakika kaynaması yeterli!İbn-i Sina reçetesi: 10 dakika kaynaması yeterli!
Valilik duyurdu: Maksimum seviyeye yakınValilik duyurdu: Maksimum seviyeye yakın
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Yavuz Ağıralioğlu hakkında bomba BBP iddiası!

Yavuz Ağıralioğlu hakkında bomba BBP iddiası!

İlginizi Çekebilir

Bir fincanı yeter! Astım hastalarının nefes almasını kolaylaştırır

Bir fincanı yeter! Astım hastalarının nefes almasını kolaylaştırır

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.