Putin'in doğal gazda ruble hamlesi sonrası yeni açıklama: İptal edilebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gerekli şartların oluşması halinde Rus gazında rubleyle ödeme sisteminin iptal edilebileceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme sistemine geçmesini değerlendirdi.

Bugün itibarıyla rubleyle ödeme yapılmaması halinde Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını hemen kesmeyeceğini dile getiren Peskov, "Şu anda devam eden teslimatların ödemesinin bugün değil, bu ayın ikinci yarısında hatta mayıs başında yapılması gerekiyor." dedi.

Peskov, Rus gazının satışında rubleyle ödeme sisteminin gelecekte iptal edilip edilmeyeceğine yönelik soruya, "Elbette, çok katı bir durum yok, şartlar oluşursa olabilir ancak şu anki durumda bizim için en çok tercih edilen ve en güvenilir seçenek ruble." yanıtını verdi.

Almanya'nın ülkedeki Gazprom ve Rosneft'in yan şirketlerini ulusallaştıracağı iddiasına sert tepki gösteren Peskov, "Böyle bir plan, uluslararası hukuku ve akla gelebilecek tüm kural ve yasaları ciddi şekilde ihlal edecektir. Bu nedenle yakından izleyeceğiz. Böyle bir konunun detaylandırılmasını bile kabul edilemez buluyoruz." dedi. (AA)

