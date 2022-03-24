Putin'in kızına "Villa Özel Operasyonu": Tiye aldılar!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Putin ailesine dünyanın çeşitli yerlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Vladimir Putin'in ikinci kızı Katerina Tikhonova'nın göz bebeği, Fransa'daki tatil villasında savaş karşıtı bir protesto gerçekleştirildi. Tikhonova'nın en sevdiği yer olan Fransız villasının her tarafı Ukrayna bayrağının renklerine boyandı.

Katerina Tikhonova'nın Fransa'nın güneyindeki güneşli Biarritz'de bulnan lüks sığınağı, sekiz yatak odası ve üç banyoya sahip. Mülkün asıl sahibi Tikhonova'nın eski kocası Kirill Shamalov.

Villanın ön kapısının tahrip edildiğini gösteren görüntüler internette gündem oldu.

Görüntü, arka planda görünen lüks mekanın uzun kulesiyle, kilitli bir girişe boyanmış 10 mavi ve sarı Ukrayna bayrağını gösteriyor.

Putin'in ikinci kızı olan 35 yaşındaki Tikhonova'nın milyarder olduğu, bu yüzden temizlik faturasını kolayca karşılayabileceği belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılar Tikhonova'yla alay eden ve vandalın çalışmalarını öven yorumlar paylaştı.

Bir kişi, Putin'in Ukrayna'yı kanlı işgalini "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendirmesiyle alay ederek "Villa Özel Operasyonu" yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise "Babası insanları öldürürken kızı lüks içinde yaşamamalı” dedi.

Ti'ye alan kullanıcılardan bir diğeri ise "Genel kompozisyon ve düzenleme hoş. 10 üzerinden 10 veriyorum." yorumunu yaptı.

Mülk, Putin'in son eylemlerinden memnun olmayan insanlar tarafından daha önce de hedef alınmıştı.

