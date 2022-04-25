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Putin’in savaş suçları iddiasına tüyler ürperten yanıtı!

25.04.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı Ukrayna gezisinin ardından tanık olduğu savaş suçları nedeniyle Putin'le karşı karşıya gelen Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, yaptığı görüşmenin "dostane bir konuşma" içermediğini açıkladı.

Putin’in savaş suçları iddiasına tüyler ürperten yanıtı!

Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca Rusya’nın birçok savaş suçu işlediğine yönelik iddialar sık sık gündeme gelmişti. Putin Ukrayna’yı işgalinin başlamasından bu yana ilk kez bir Avrupalı liderle bir araya geldi. Geçen hafta Moskova’da Avusturya Başbakanı Karl Nehammer bir araya gelen Rus devlet başkanı Vladimir Putin’in savaş suçlarına yönelik Batı eleştirilerine tepkisi tüyler ürpertti.

''DOSTANE VE BARIŞÇIL DEĞİL''

Nehammer görüşmenin pek dostane ve barışçıl olmadığını belirtti. Ukrayna’ya yaptığı ziyarette birçok sivilin katledildiği iddia edilen Bucha’yı ziyaret eden devlet adamı seyahatinden günler sonra, Ukrayna'da gördükleri hakkında başkan Putin ile yüzleşmek istediğini belirterek Rusya'ya gitti.

BATI’YA GÜVENMİYOR

Batılı istihbaratçıların peşinde olduğu soru: Putin'in aklından neler geçiyor?

Nehammer’in görüşmede Rus ordunun büyük kaybına da değinmesi Rus devlet adamını kızdırdı. Putin’e hem savaş suçlarını hem de Rus ordusunun kayıplarını gördüğünü aktaran lider, insan koridorları için duyulan ihtiyaca da dikkat çektiğini belirtti. Buna karşılık Putin’in bir yandan uluslararası bir soruşturmayla işbirliği yapacağını söylediğini, öte yandan ise Batı dünyasına güvenmediğini söylediğini ekledi.

KENDİ SAVAŞ MANTIĞINDA DOĞRU

Röportajın ilerleyen saatlerinde, Putin'in savaşı kazandığına inandığını ve Rus liderin Ukrayna'ya karşı "kendi savaş mantığında" doğru ilerliyor olduğunu belirtti.
Nehammer, Putin'in Ukrayna'da yoluna devam etmek için nükleer silahlara yönelebileceği yönündeki endişelerini de yineleyerek "Bu silaha sahip olduğunu biliyor ve bu silahın tehdidini de biliyor. Bu yüzden gerçekten kullanıp kullanmayacağını bilmiyorum" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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