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Putin'in yürüyüşü gündem oldu! Yürürken sağ kolu neden sabit? KGB detayı...

07.03.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'yı işgal kararıyla tüm dünyanın tepkisini çeken Vladimir Putin'in vücut dili mercek altına alındı. Rus lider Putin'in yürüyüşündeki detay yeniden gündem oldu. Sağ kolu sabit şekilde yürüyen Putin'in bu özelliğinin arkasında KGB geçmişinin olabileceği belirtiliyor.

Putin'in yürüyüşü gündem oldu! Yürürken sağ kolu neden sabit? KGB detayı...

Putin'in yürüyüşü yeniden gündem oldu. Ukrayna'yı işgal için ordusuna emir veren ve 12 gündür akan kan nedeniyle bütün dünyanın tepkisini çeken Rus liderin vücut dili, mercek altına alındı. Putin'in yürüyüşündeki bir detaya dikkat çeken uzmanlar, ilginç bir bağlantıya odaklandı.

PUTİN, YÜRÜRKEN NEDEN SAĞ KOLUNU SABİT TUTUYOR?

Yürürken hep sağ kolunu sabit tutan Putin'in bu sırrını çözmek isteyen analistler, dikkatlerini Rus liderin geçmişine çevirdi. Putin'in sağ elini geride tutmasının nedenini araştıran Portekiz, İtalya ve Hollandalı nörologlar; çalışmalarının ardından iki ihtimali öne çıkardı.

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'PAKİNSON' İDDİASI ARAŞTIRILDI AMA...

Analistlere göre, Putin'in yürürken sağ elini sabit tutması ve sol elini daha fazla hareket ettirmesi Parkinson hastalığının başlangıcı olabilirdi. Ancak kamuoyunda bilinen bilgilere göre Rus liderin böyle bir hastalığı yok.

Dikkat çekecek derecede farklı yürüyüşe sahip olan Putin'in sağ kolunu sabit tutmasının nedeni olarak, öne çıkan ikinci ihtimal ise geçmişi olabilir.

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NEDENİ 'KGB GEÇMİŞİ' OLABİLİR

British Medical Journal'de yayınlan araştırmaya göre; Putin, Sovyet istihbaratı KGB'de aldığı eğitim sayesinde böyle yürüyor olabilir.

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SÜREKLİ TETİKTE

Çok iyi derecede silah kullanabilen Putin, aldığı eğitimler sayesinde böyle bir alışkanlık kazanmış olabilir. Uzmanlara göre Rus liderin sağ kolunu sabit tutmasının perde arkasında sürekli tetikte olmak var. Çünkü KGB ajanları, silahlarını göğsünün altında taşıyordu. Böylece sağ elin tabancaya daha kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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