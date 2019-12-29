HABER
  4. Putin, Merkel ile Libya krizini görüştü

Putin, Merkel ile Libya krizini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 19:05 | Son Güncelleme

Putin, Merkel ile Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Libya krizini görüştü.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Putin, Merkel ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Almanya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu dahil krizin çözümünde siyasi ve diplomatik çabaların artırılmasının uygun olacağı vurgulandı.

Suriye meselesine de değinilen görüşmede, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesi ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus doğal gaz transit anlaşması ile ilgili müzakere süreci de ele alındı.

Ukrayna ile ayrılıkçılar arasında gerçekleştirilen esir değişiminin de olumlu değerlendirildiği kaydedildi.

PARTNERCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklamasıCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Bangladeş Zafer gününe katıldıCumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Bangladeş Zafer gününe katıldı
Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini öldürüp, intihar ettiUzaklaştırma kararı olan koca, eşini öldürüp, intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela Merkel Libya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa 

Şehide 23 yıllık vefa: Nefes aldıkça bu gelenek devam edecek

Adana'dan kahreden haber: 5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü

Kahreden olay! 5 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti

Ankara'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Şişli'de trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti, gözaltına alındı

Gizemli 'trafo' hikayesi! 2 gün mahsur kaldı, gözaltına alındı

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darp ettiği anlar kamerada

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darp ettiği anlar kamerada

Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.