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Putin, Moskova'da Mercedes-Benz'in otomobil fabrikasını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 20:10 | Son Güncelleme

Putin, Moskova'da Mercedes-Benz'in otomobil fabrikasını açtı

Rusya'da Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in fabrikası açıldı.

Başkent Moskova'nın Esipovo bölgesinde inşası Türk "Esta Construction" şirketi tarafından 18 ayda tamamlanan fabrikanın açılış törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche katıldı.

Putin, açılış konuşmasında, Mercedes-Benz'in Rusya'da GAZ ve KAMAZ otomobil şirketleriyle çalıştığını ve iyi bir deneyime sahip olduğunu dile getirdi.

Fabrikada yaklaşık bin kişinin çalışabileceğini belirten Putin, "Rusya'da ortaklarımızın iş konusunda hayal kırıklığına uğramamaları için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Mercedes-Benz, Rusya fabrikası için 250 milyon avro yatırım yaptı.

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mercedes benz Rusya

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