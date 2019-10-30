Putin-Orban ortak basın toplantısı

BUDAPEŞTE (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattından doğal gaz alabileceğini ve bunun Macaristan'ın çıkarına olacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, ülkesinin Avrupa'ya doğal gaz ulaştırma konusunda Macaristan'ı önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Türk Akımı doğal gaz boru hattının inşasının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını, gelecek yıl ise Bulgaristan ve Sırbistan kısmında çalışmaların yapılacağını belirten Putin, Macaristan kısmında ise sadece 15 kilometrelik bölümde çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Putin, ''Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattına katılımı Macaristan'ın çıkarına. Macaristan bununla kendi enerji güvenliğini sağlayabilecek.'' dedi.

Macaristan ve Rusya'nın enerji alanındaki iş birliğinin devam ettiğine vurgu yapan Putin, Macaristan'ın petrol ihtiyacının yüzde 60'ını Rusya'dan karşıladığını ve Macaristan'ın tek nükleer tesisi konumundaki PAKS'a Rusya tarafından iki ek blok yapılması sürecinin devam ettiğini bildirdi.