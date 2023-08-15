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Putin sert sözlerle uyarmıştı! Polonya ordusu modern silahlarla gövde gösterisi yaptı! Bir ilk yaşandı

15.08.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sert sözlerle uyarı yaparak "Stalin'in hediyesini hatırlatacağız" dediği Polonya'da ordu adeta gövde gösterisi yaptı. Silahlı Kuvvetler Bayramı kapsamında ülke genelinde törenler düzenlenirken, Sovyet yapımı askeri araçlar ise ilk defa kullanılmadı. Cumhurbaşkanı Duda ise "Bayraktarlar, Apache, Black Hawk helikopterleri, F-35, F-16'lar ile ordumuzu modernize ediyoruz. Bağımsız Polonya'nın dayanağı bağımsız Ukrayna'dır" sözleriyle adeta gözdağı verdi.

Putin sert sözlerle uyarmıştı! Polonya ordusu modern silahlarla gövde gösterisi yaptı! Bir ilk yaşandı

Polonya ordusunun Batı Avrupa'ya ilerleyen Sovyetler Birliği ordusunu başkent Varşova yakınlarında geri püskürtmesinin 83'üncü yıldönümü Silahlı Kuvvetler Bayramı kapsamında Polonya'da coşkuyla kutlandı. Yurt genelinde konserler, piknikler, çeşitli sergi ve yarışmalar düzenlenirken, törenlerin en görkemlisi ise başkent Varşova'da gerçekleşti. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulmasına rağmen on binlerce Polonyalı, başkentteki töreni izlemek için Vistül Nehri'nin kıyısındaki Fontanna Park ve çevresine akın etti.

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Başkentteki törende Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın konuşmasının ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ulusa seslendi. Cumhurbaşkanı Duda, "Polonya özgür, bağımsız ve güvende olsun diye savaş alanlarında kanlarını dökenlere saygılarımı sunuyorum. 1920 yılında hem vatanımız için hem de Batı için Bolşevik yayılmayı durduran zaferle Polonyalı askerler tarihin akışını değiştirdi" ifadelerini kullanarak, bugün gelinen noktada güvenlik meselesini konuşmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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"BAĞIMSIZ UKRAYNA, BAĞIMSIZ BELARUS..."

Cumhurbaşkanı Duda, "Herkes güvenliğin ne kadar temel bir mesele olduğunu görüyor. Bugün yeniden tehlikeli zamanlarda yaşamak zorunda kaldık. Ülkemizin doğu sınırının ardında Rus saldırganlığının yol açtığı savaş acılar, ölüm ve ıztırap getirdi. Maalesef ki bunun sonu görünmüyor. Ukrayna aynı zamanda Polonya'nın yardımları sayesinde kendini savunuyor, savaşıyor. Bugün Ukrayna'ya desteğimizi eleştirenler Polonya'nın güvenliğinin neye dayandığını anlamıyorlar. Bağımsız Polonya'nın dayanağı bağımsız Ukrayna'dır, bağımsız Belarus'tur." dedi.

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Ukrayna savaşının hemen öncesinde ülkesinin Rusya ve Belarus'un hibrit saldırılarının hedefi olduğunu söyleyen Duda, Polonya'nın doğu sınırını başarıyla koruyan güvenlik güçlerine teşekkürlerini ederek, devlet olarak provokasyonlara gelmediklerini ve de gelmeyeceklerini söyledi.

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"BAYRAKTARLAR, F-35'LERLE ORDUMUZU MODERNİZE EDİYORUZ"

Son 8 yılda Polonya'nın güvenliğinin güçlendirilmesi, ordunun yeniden yapılandırılması konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Duda, "2015 yılından önce asker sayısı, askeri birimlerin sayısı azaltıldı. Bu yanlış politikaya dönüş yok. 2015 yılında asker sayısı 97 bin, tümen sayısı 3 idi. Bugün Polonya ordusunda 170 binden fazla asker görev yapıyor, beşinci tümeni oluşturmaktayız. Komuta sistemimizi güçlendiriyor, Abrams ve K2 tankları, Apache, Black Hawk helikopterleri, Bayraktarlar, F-35, F-16'lar ile ordumuzu modernize ediyoruz. Hiç kimse, hiçbir zaman ülkemize saldırma cesareti bulamasın diye ordumuzu modern silahlarla donatmaya devam edeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Duda'nın konuşmasının ardından 2 bin askerin resmi geçit töreni başladı. Polonya'da görev yapmakta olan ABD, İngiltere, Romanya ve Hırvatistan askerleri de Polonyalı askerlerle beraber yürüdü. Paraşütçülerin gösteri yaptığı törende, top atışları yapıldı.

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Rosomak zırhlı personel taşıyıcıları, kundağı motorlu havan topları, Krab ve K9 top obüsleri, HIMARS roketatarları, Abrams, Leopard 2, Güney Kore yapımı K2 tankları, Borsuk piyade savaş araçları, Baobab-K mayın döşeme araçları yanı sıra çok sayıda teknik, tıbbi ve lojistik aracın geçişi vatandaşların büyük beğenisini topladı.

SOVYET YAPIMI ARAÇLAR YER ALMADI

Törenin en çok ilgi çeken kısmı ise 100'e yakın hava aracının uçuşu oldu. F-16, FA-50 savaş uçakları, nakliye uçakları, Black Hawks, AW101 helikopterlerinin geçişleri alkış topladı. Polonya ordusunun gövde gösterisine dönüşen Varşova'daki tören ilk defa Sovyetler Birliği yapımı herhangi bir askeri araç, teçhizat ve ekipmanın kullanılmadığı tören oldu.
Polonya Silahlı Kuvvetleri Bayramı kapsamındaki kutlama törenleri 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 salgını, geçtiğimiz yıl ise Ukrayna'daki savaş dolayısıyla düzenlenmemişti.

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PUTİN SERT SÖZLERLE UYARMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Polonya’nın batıdaki topraklarının Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in hediyesi olduğunu söyleyerek Polonya, Sovyetler Birliği sayesinde, Stalin'in yaklaşımı sayesinde Batı'da önemli topraklar, Almanya’dan toprak aldı. Günümüz Polonya'sının batı toprakları, Stalin'in Polonyalılara armağanıdır. Varşova'daki arkadaşlarımız bunu unuttular mı? Onlara hatırlatacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

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Polonya’nın, Ukrayna’ya askeri birlikler göndermeyi planladığına dair raporlar gördüğünü aktaran Putin, “Polonyalı liderlere gelince, muhtemelen NATO şemsiyesi altında bir koalisyon kurmayı ve daha sonra kendileri için büyük bir parçayı koparmayı planlıyorlar. İnanışlarına göre, tarihi topraklarını yani bugünün Batı Ukrayna'sını geri kazanmak için Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale etmeyi bekliyorlar. Belarus toprakları için de hayal kurdukları biliniyor. Belarus’a karşı saldırganlık, Rusya'ya karşı saldırganlık' anlamına gelir. Elimizdeki tüm imkanlarla buna yanıt veririz. Tek bir şey söyleyeceğim, bu çok tehlikeli bir oyun ve bu tür planları yapanların bunların sonuçlarını düşünmelidir.” değerlendirmesini yapmıştı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Polonya Rusya putin

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