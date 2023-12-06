HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

06.12.2023 23:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu ziyareti kapsamında geldiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Prens Selman, Putin’i kapıda karşıladı.

9460e5ae-0ff7-4fa9-a1a1-15590a922d6b

"BİR SONRAKİ GÖRÜŞME MOSKOVA'DA OLMALI"

Putin görüşme öncesi yaptığı konuşmada, Selman’ı bir sonraki görüşme için Rusya’ya davet ederek, “Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Sizi Moskova’da bekliyorduk. Lakin koşulların bu planlara değişiklikler getirdiğini biliyorum. Ama dediğim gibi, bizim dostça ilişkilerimizin gelişimine hiçbir şey engel olamaz. Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlı bir ziyaret için bölgede bulunduğum sırada davetinizden faydalanarak sizinle ve diğer tüm dostlarımızla görüştüm. Ancak bir sonraki görüşme Moskova’da olmalı" dedi.

"İLİŞKİLERİMİZ GÖRÜLMEMİŞ BOYUTA ULAŞTI"

Sovyetler Birliği’nin, Suudi Arabistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Putin, “Her halükarda Suudi Arabistan halkının kendi geleceğini inşa etme iradesine saygı duyduk. Bu süre zarfında da çok şey gelişti. Son 7 yılda ilişkilerimiz daha önce görülmemiş bir boyuta ulaştı. Siyasi işbirliği, ekonomi ve insani alanlarda istikrarlı ve çok iyi ilişkilerimiz var. Elbette, bölgede yaşananlara ilişkin bilgi ve değerlendirme değişiminde bulunmak hepimiz için çok önemli” ifadelerini kullandı.

dbd258a9-df50-4d5f-b60a-8bc8252cd904

"ÖNEMLİ SONUÇLAR ELDE ETTİK"

Selman ise, Orta Doğu’nun güvenliği için Rusya ile sürekli iletişimde olduklarını vurgulayarak, “Siyasi diyalog sayesinde Orta Doğu’da meydana gelen bir dizi süreç üzerinde olumlu bir etki oluşturabildik ve bu da bölgesel güvenliğin güçlendirmesini mümkün kıldı” dedi.

Suudi Arabistan-Rusya ilişkilerine değinen Selman, “Geçtiğimiz yıllarda enerji, tarım, ticaret, yatırım ve diğer alanlarda önemli sonuçlar elde ettik. Tüm dünyanın yararına önemli işler yapabileceğimiz büyük fırsatlar için önümüz açık. İlişkilerimizin küresel boyutta da olumlu etkileri oluyor” ifadelerini kullandı. Selman ayrıca, Putin’i “özel konuk” olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY kasım ayında 6 milyon yolcu taşıdıTHY kasım ayında 6 milyon yolcu taşıdı
Yer: Sirkeci! Turistlerin önünde öldüresiye dayakYer: Sirkeci! Turistlerin önünde öldüresiye dayak
Süveyş Kanalı'nda gemi kazası! Köprüye çarptıSüveyş Kanalı'nda gemi kazası! Köprüye çarptı
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan putin
En Çok Okunan Haberler
Starbucks'ın piyasa değerinde büyük düşüş

Starbucks'ın piyasa değerinde büyük düşüş

Daha önce yapılmamışı yaptı! 35 yıllık aracı artık 200 kilometreyi sadece 20 liraya gidiyor

Daha önce yapılmamışı yaptı! 35 yıllık aracı artık 200 kilometreyi sadece 20 liraya gidiyor

Yerel seçimlerle ilgili bir çıkış da Muharrem İnce'den geldi: İş birliği olmalı

Yerel seçimlerle ilgili bir çıkış da Muharrem İnce'den geldi: İş birliği olmalı

Yer: Sirkeci! Turistlerin önünde öldüresiye dayak

Yer: Sirkeci! Turistlerin önünde öldüresiye dayak

Pişkinliğiyle pes dedirtti! Araçlara zarar verdi, gazeteci tekmeledi

Pişkinliğiyle pes dedirtti! Araçlara zarar verdi, gazeteci tekmeledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası enflasyon ve asgari ücret mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası enflasyon ve asgari ücret mesajı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.