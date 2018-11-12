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Putin Türkiye'ye geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle yapılacak tören için 19 Kasım’da İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Putin Türkiye'ye geliyor

İzvestiya gazetesine konuşan Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanmasına yönelik törene katılacak. Tören 19 Kasım’da İstanbul’da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Uşakov, törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer alacağını vurguladı.

Türk Akımı her biri yılda 15.7 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapacak iki koldan oluşuyor. Projenin ilk kolu ile gazın Türkiye’ye, ikinci kolu ile de Avrupa’nn güney ve güneydoğusuna sevkiyat yapılması planlanıyor. Projede sevkiyata 2020 yılında başlanması öngörülüyor.

Putin 27 Ekim’de de İstanbul’da gerçekleşen dörtlü zirveye katılmıştı. Zirvede Erdoğan ve Putin’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel yer almıştı.

Diğer yandan Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandar Antic ekim ayında Türk Akımı’na katılabileceklerini söylemişti.

Putin’in ocak ortalarında da Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a da gitmesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
putin Türkiye Yuriy Uşakov ziyaret

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