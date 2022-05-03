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Putin ve Macron'dan kritik Ukrayna görüşmesi

03.05.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. Putin, görüşmede Ukrayna’yı tutarsızlıkla suçlayarak buna rağmen Rusya’nın diyaloğa açık olduğunu ifade etti.

Putin ve Macron'dan kritik Ukrayna görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna’nın Buça kentindeki katliamların ortaya çıkmasının ardından ilk kez telefonda görüştü.

KRİTİK GÖRÜŞME

Fransız basınında yer alan habere göre, yerel saat ile 12.00’de başlayan ve 2 saat 10 dakika süren Macron-Putin görüşmesinde Ukrayna konusu ele alındı.

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Macron ve Putin, en son 29 Mart’ta, Buça’daki katliamların ortaya çıkmasından birkaç gün önce telefonda görüşmüştü.

İkilinin görüşmesi, cumartesi Macron’un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından gerçekleşti.

RUSYA'YA SUÇLAMADA BULUNMUŞTU

Buça’daki katliamlarına ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla nisan başında Macron, Rus askerlerinden kurtarılan Buça'dan aktarılan sokaklardaki öldürülmüş sivillerin görsellerin dayanılmaz olduğunu belirterek, Rus makamlarının bu suçlar hakkında hesap vermek zorunda olacağını kaydetmişti.

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Ardından, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Macron’u Putin ile görüştüğü için eleştirmişti.

25 Nisan’da ise Putin, Macron’u yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından tebrik etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Vladimir Putin
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