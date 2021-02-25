HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin ve Paşinyan Ermenistan’daki durumu görüştü

Putin ve Paşinyan Ermenistan’daki durumu görüştü

25.02.2021 20:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Putin ve Paşinyan Ermenistan’daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Paşinyan'ın Ermenistan'daki durumu müzakere ettiği belirtilerek, "Putin, yasalar çerçevesinde durumun çözülmesi için Ermenistan'da sükunetin ve düzenin korunmasından yana olduğunu vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Putin, tarafları itidale çağırdı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey askerler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen bir bildiri yayımlamış, Paşinyan ise bu adımı "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırmıştı. Muhalefet de Genelkurmay Başkanının çağrısına destek vermek için Erivan sokaklarında protestoya başlamıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Binlerce yıl önce soyu tükenen hayvan ortaya çıktı!Binlerce yıl önce soyu tükenen hayvan ortaya çıktı!
İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Çin, geniş kapsamlı kullanım için iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi

Çin, geniş kapsamlı kullanım için iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi

Antik Mısır’ın "Mona Lisa"sı binlerce yıl önce soyu tükenen hayvanı ortaya çıkardı!

Binlerce yıl önce soyu tükenen hayvan ortaya çıktı!

Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'ta ABD çıkarması!

Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'ta ABD çıkarması!

Son Dakika! Ermenistan'da darbe girişimi! Halk sokaklara çıktı Paşinyan'dan açıklama geldi

Paşinyan: Asker işini yapsın!

Çin lideri Şi, ülkede 'aşırı yoksulluğun' bitirildiğini açıkladı

Ülkede 'aşırı yoksulluk' bitirildi!

ABD'li emekli korgeneral: YPG'ye silah vermemiz hataydı

ABD'li emekli korgeneral: YPG'ye silah vermemiz hataydı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.