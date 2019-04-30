HABER

Putin Venezuela'daki durum için Güvenlik Konseyi'ni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

Putin Venezuela'daki durum için Güvenlik Konseyi'ni topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'daki durumla ilgili acil olarak Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, toplantıda Venezuela'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca Putin, Konsey üyelerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesi ve Çin'deki temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı.

Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.

Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harekete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." dedi.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
TEM'de zincirleme kaza; çıkarılmayı bekleyen yaralıya serum bağlandıTEM'de zincirleme kaza; çıkarılmayı bekleyen yaralıya serum bağlandı
TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar varTEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.