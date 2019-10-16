"PYD/YPG'yi PKK'dan ayrı örgüt olarak tarif etmek ülkemize ihanettir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "PKK/PYD-YPG'nin işlediği suçlar uluslararası kuruluşlarca da kabul edilmiş ve PKK terör örgütü, AB ve NATO tarafından terör örgütleri listesine alınmıştır. PYD/YPG'yi PKK'dan ayrı ve bağımsız bir örgüt olarak tarif etmek ülkemize açıkça ihanettir." ifadesini kullandı.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen terör devletinin imhası ve sınır güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Barış Pınarı Harekatı'nı kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye topraklarının bir kısmını işgal eden ve o topraklarda terör devleti kurmak isteyen terör örgütlerinin bu hedefini yerle bir ettiğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak, kendi toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri de yok ettiğine dikkati çeken Yıldız, PKK/PYD-YPG'nin Türkleri ve Kürtleri katleden bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

Yıldız, "PKK/PYD-YPG'nin işlediği suçlar uluslararası kuruluşlarca da kabul edilmiş ve PKK terör örgütü, AB ve NATO tarafından terör örgütleri listesine alınmıştır. PYD/YPG'yi PKK'dan ayrı ve bağımsız bir örgüt olarak tarif etmek, ülkemize açıkça ihanettir." görüşünü dile getirdi.