‘QAnon' destekçisi, Trump aleyhinde ifade verecek

ABD'de mızrağı, kürk şapkası, boyalı yüzü ve boynuzlarıyla 6 Ocak'taki kongre baskınının sembolü haline gelen ve kendisini 'QAnon Şamanı' olarak tanımlayan Jacob Chansley, 8 Şubat’ta yapılması planlanan azil davasında eski ABD Başkanı Trump aleyhine ifade vermek istediğini açıkladı. Kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan Chansley, Trump'ın kongre baskınında gözaltına alınanlar için af çıkarmamasına tepki göstererek ‘ihanete uğradıklarını’ savundu. QANON HAREKETİ MERCEK ALTINDA Başkent Washington’da, 6 Ocak’ta yaşanan kongre baskını sonrası kendi destekçilerini azmettirmeyle suçlanan Trump’ın 8 Şubat’taki azil davası yaklaşırken ABD’de gündeminde Qanon hareketi tekrar mercek altına alındı. QAnon hareketi, ilk olarak 2017 yılında ortaya çıkmış ve 2016 yılında ABD Başkanı olan Donald Trump’ın aralarında birçok ünlü aktör ve politikacı olan şeytana tapan kişilere karşı savaş açtığına inanan kişilerden oluşuyordu. Bu hareketin destekçileri, komplo teorilerini 4 yıl boyunca özellikle sosyal medyadan iletişim kurarak paylaşıyordu.

QAnon hareketi, kendisine ‘Q Clearance Patriot’ adını veren anonim bir hesabın, 2017 yılının Ekim ayında forum sitesi ‘4chan’ de bir gönderi yayımlamasıyla başladı. Bu gönderide Trump’ın küresel komploya karşı savaş yürüten ve gizli bilgilere erişimi olan yüksek rütbeli bir subay olduğu iddia edildi. Paylaşımda ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın tutuklanacağı ve ülke çapında şiddetli ayaklanmalar olacağı öne sürülmüştü. Kısaca ‘Q’ olarak anılan bu hesap üzerinden daha sonra Kennedy Suikastı’ndan 11 Eylül saldırılarına kadar birçok konuda üretilen komplo teorileri paylaşıldı. Yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen ‘Q’ isimli kullanıcının kimliği hala tespit edilemedi. DÜNYACA ÜNLÜ KİŞİLER HAKKINDA KOMPLO TEORİLERİ QAnon hareketi destekçileri, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın, hükümette, iş dünyasında ve medyada, şeytana taptığı iddia edilen aralarında farklı birçok sektörden dünyaca tanınan insanların bulunduğu gruba karşı, gizli bir savaş yürüttüğüne inanıyor. QAnon destekçileri, şeytana taptığını öne sürdüğü bu grubun ayrıca çocuk kaçakçılığı yaptığına, pedofili olduklarına, kanlarından kendi hayatlarını uzatmak için bir madde almak adına çocukları öldürdüklerine inanıyor.