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‘QAnon' destekçisi, Trump aleyhinde ifade verecek

02.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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‘QAnon' destekçisi, Trump aleyhinde ifade verecek

ABD’de, 6 Ocak kongre baskınına katılan ve komplo teorileri üreten Qanon hareketinin destekçilerinden Jacob Chansley, 8 Şubat’taki azil davasında eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade vermek istediğini söyledi.

ABD'de mızrağı, kürk şapkası, boyalı yüzü ve boynuzlarıyla 6 Ocak'taki kongre baskınının sembolü haline gelen ve kendisini 'QAnon Şamanı' olarak tanımlayan Jacob Chansley, 8 Şubat’ta yapılması planlanan azil davasında eski ABD Başkanı Trump aleyhine ifade vermek istediğini açıkladı. Kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan Chansley, Trump'ın kongre baskınında gözaltına alınanlar için af çıkarmamasına tepki göstererek ‘ihanete uğradıklarını’ savundu.

QANON HAREKETİ MERCEK ALTINDA

Başkent Washington’da, 6 Ocak’ta yaşanan kongre baskını sonrası kendi destekçilerini azmettirmeyle suçlanan Trump’ın 8 Şubat’taki azil davası yaklaşırken ABD’de gündeminde Qanon hareketi tekrar mercek altına alındı. QAnon hareketi, ilk olarak 2017 yılında ortaya çıkmış ve 2016 yılında ABD Başkanı olan Donald Trump’ın aralarında birçok ünlü aktör ve politikacı olan şeytana tapan kişilere karşı savaş açtığına inanan kişilerden oluşuyordu. Bu hareketin destekçileri, komplo teorilerini 4 yıl boyunca özellikle sosyal medyadan iletişim kurarak paylaşıyordu.

QAnon hareketi, kendisine ‘Q Clearance Patriot’ adını veren anonim bir hesabın, 2017 yılının Ekim ayında forum sitesi ‘4chan’ de bir gönderi yayımlamasıyla başladı. Bu gönderide Trump’ın küresel komploya karşı savaş yürüten ve gizli bilgilere erişimi olan yüksek rütbeli bir subay olduğu iddia edildi. Paylaşımda ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın tutuklanacağı ve ülke çapında şiddetli ayaklanmalar olacağı öne sürülmüştü. Kısaca ‘Q’ olarak anılan bu hesap üzerinden daha sonra Kennedy Suikastı’ndan 11 Eylül saldırılarına kadar birçok konuda üretilen komplo teorileri paylaşıldı. Yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen ‘Q’ isimli kullanıcının kimliği hala tespit edilemedi.

DÜNYACA ÜNLÜ KİŞİLER HAKKINDA KOMPLO TEORİLERİ

QAnon hareketi destekçileri, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın, hükümette, iş dünyasında ve medyada, şeytana taptığı iddia edilen aralarında farklı birçok sektörden dünyaca tanınan insanların bulunduğu gruba karşı, gizli bir savaş yürüttüğüne inanıyor. QAnon destekçileri, şeytana taptığını öne sürdüğü bu grubun ayrıca çocuk kaçakçılığı yaptığına, pedofili olduklarına, kanlarından kendi hayatlarını uzatmak için bir madde almak adına çocukları öldürdüklerine inanıyor.

TRUMP’IN SAVAŞTIĞINA İNANIYORLAR

Hareketin destekçileri, Trump’ın bu suç örgütünü ortadan kaldırmak, grubun siyaset ve medya alanındaki kontrolünü bitirmek ve üyeleri adalete teslim etmek amacıyla savaştığını, 2016 yılında da üst düzey askerler tarafından bu savaş için ABD başkanlığına getirildiğini düşünüyor. QAnon üyeleri ayrıca Trump’ın yürüttüğü bu savaşı ‘Fırtına’ (The Storm) olarak adlandırıyor.‘

QAnon destekçilerinin sıklıkla kullandığı bu fırtına kelimesi, kongre binası baskınının ardından Cumhuriyetçi Parti’nin Texas eyaletinin resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda kullanıldı. Paylaşımda “Bizler fırtınayız" (We are Storm) ifadesi kullanıldı. Birçok ABD vatandaşı, ifadenin QAnon’a destek ve ithaf amaçlı kullanıldığını düşünerek, partiye tepki gösterdi.

ABD’nin ünlü araştırma şirketi Pew’un Ekim 2020’de ülke genelinde yaptığı ankette, vatandaşların yarısının QAnon hareketini bildiği, bu oranın 6 ay öncesine göre 2 kat arttığı ortaya çıktı. Araştırmada ayrıca hareketi bilenlerin yüzde 10’unun bu düşünceye olumlu baktığı da saptandı. Britanyalı araştırma şirketi YouGov’un 10-12 Ocak tarihleri arasında yaptığı ankette ise Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinin yüzde 30’unun QAnon düşüncesine olumlu baktığı tespit edildi.

TWİTTER 70'DEN FAZLA HESABI KAPATMIŞTI

Twitter, ABD Kongresi'ne Başkan Donald Trump yanlılarının düzenlediği baskının ardından sosyal medyada "QAnon" adı verilen komplo teorilerini yaydığı gerekçesiyle 70'den fazla hesabı kalıcı olarak kapattığını açıkladı.

Kaynak: DHA

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