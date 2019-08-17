İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Mısır'ın İslam dünyasının çok önemli bir ülkesi olduğunu belirterek, "Rabia katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenmiş suça bu kadar sesiz kalan dünya utanmalıdır. Katliamlar unutulmaması gereken, insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlara karşı susarsak biz de o suçun bir parçası oluruz." dedi. Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve yargılandığı davanın duruşması sırasında mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi'yi anma ve Rabia katliamının 6. yılı dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezinde etkinlik düzenlendi. Rabia katliamında hayatını kaybedenlerinin fotoğraflarının taşındığı ve isimlerinin okunduğu etkinlikte Muhammed Mursi'nin hayatı anlatıldı, şiirler okundu. Etkinliğe katılan Yasin Aktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında, Mısır tarihinde özgür ve demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'ye karşı bir darbe teşebbüsü yapıldığını hatırlattı.

Aktay, şunları kaydetti: "Haziran ayında Muhammed Mursi'ye karşı uyarı şeklinde ortaya çıkan hareketler aslında birileri tarafından kışkırtılan ve bir darbe için zemin olarak hazırlanan söylemlerdi. Ortada henüz uyarılmayı gerektiren bir durum yok. Mursi'nin seçilmesi daha 11 ay olmamıştı. Mursi, hem de özgür ve dürüst seçimlerle iki turlu seçimin ikinci turunda yüzde 51,7 oy alarak, iktidara gelmişti. İcraat yapabilecek ne bir parlamentosu kalmıştı, parlamentosu feshedilmişti. Eli kolu bağlanmış bir Muhammed Mursi'yi adeta diktatör olmakla suçlanan söylem oluştu." Mursi'nin, Savunma Bakanı olarak atadığı Sisi'nin, Mısır'daki yaşanan olaylardan fırsat kollayarak işi darbeye sürüklediğine dikkati çeken Aktay, "Mısır'da bu olaylar yaşanırken Türkiye'de de eş zamanlı olarak Gezi olayları vardı. Gezi hadisesi ile bu olayın ne kadar paralel yürüyor olduğunu çok yakından izleme imkanımız olabilir. Ben her iki hareketin dilindeki o orduya ve darbeye karşı davetkar üslubu, paralelliği çok yakından müşahede etme fırsatı bulmuştum." diye konuştu.