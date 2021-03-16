Radyo programcısını öldürmüştü! Tutuklandı

Dinleyicisi olduğu Hazım Özsu'yu (55) öldürdüğü iddiasıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan H.N. (45), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Kapüşonlu ve siyah maskeli bir kişi, yerel radyoda program yapan Hazım Özsu'nun Altınova Mahallesi'ndeki evinin zilini çalmış, kapıyı açan Özsu'ya tabancayla ateş ederek kaçmıştı.

112 Acil Servis ekibince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özsu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 322 güvenlik kamerasına ait binlerce saatlik görüntüleri inceledikten sona H.N'yi gözaltına almıştı.

"YAPTIKLARI RADYO PROGRAMINI BEĞENMEDİĞİM İÇİN VURDUM"

H.N. fadesinde, ’’Hazım Özsü’nun pandemi sürecinde arkadaşı N.K. ile birlikte yaptıkları radyo programı içerisinde kutsal değerler için kullandıkları bazı ifadeleri beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsü’nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsü aşağıya indiğinde, ’Artık sesini kısıyorum’ diyerek belimden çıkardığım tabanca ile boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı, ancak bir ânlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım’’ dedi. (AA)

