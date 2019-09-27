HABER

Raflardan düşen tabakalardan masanın altına sığınarak kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 12:53 | Son Güncelleme

İstanbul’da dün yaşanan deprem sırasında depreme iş yerinde yakalanan bir kişi, raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak korundu.

İstanbul’da dün yaşanan deprem sırasında depreme iş yerinde yakalanan bir kişi, raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak korundu. Görüntüler depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İstanbul’da dün yaşanan depremde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin ardından bugün sosyal medyada paylaşılan görüntüler depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Depreme iş yeri içerisinde çalışanlar ile yakalanan bir kişi raflardan üzerine düşen tabaklardan oturduğu masanın altına sığınarak kurtuldu. Yaşlı adamın korkuyla bir süre masanın altında beklediği görüldü.
Öte yandan görüntülere diğer çalışanların hızla iş yerinden uzaklaştığı da görüldü.

Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...
Otomobildeki çiftin ölümüne neden olan TIR sürücüsü tutuklandıOtomobildeki çiftin ölümüne neden olan TIR sürücüsü tutuklandı
Arhavi'de kayığı boş bulunan balıkçı, aranıyorArhavi'de kayığı boş bulunan balıkçı, aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.