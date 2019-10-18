Raftingcileri evlerinde ağırladılar

"Federasyon bu yarışmayı açıkladığı zaman biz 15 gün öncesinden yoğun bir katılımın olacağını öğrendiğimizde, Bahçesaray halkına bir duyuru yaptık. 'Gelecek olan misafirlerimizi evlerinde ağırlamak isteyenler bizlere ulaşsın' dedik. İnanılmaz bir talep oldu. Misafirlerimiz rahat etsin diye evde hazırlıklar yapıldı. Şu an 150'ye yakın bayan sporcumuzu evlerde misafir ettik. Kendilerini rahat hissetsinler diye evleri onlara tahsis ettik. Misafirlerimiz ilçeye giriş yaptığında ilçe merkezinde karşılandıklarında kimin hangi ailenin yanına gideceği beliydi. Bahçesaraylılar, 'buraya yüzlerce insan geldi, dışarıda kalan var mı, bize de gelsinler, evimiz boş hemen hazırlayalım' dediler. Gururlandık."

Yapılan duyuruya vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar, Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarına katılacak sporcuları ağırlamak için günler öncesinden hazırlık yaptı. Kaymakamlık ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çağrısı üzerine evlerini sporcular için hazırlayan vatandaşlar, misafirperverlik örneği sergiledi.

- "Kendi evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağlamaya çalıştık"

Evinde 7 sporcuyu misafir eden Teymur Demirtaş, şampiyona için ilçeye gelen sporcuları evinde ağırladığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Buraya gelen bütün sporcularımızı biz kardeşlerimiz olarak gördük." diyen Demirtaş, "Bahçesaray halkı misafirperverliğini gösterdi. Bu sporcu kardeşlerimizi evimizde misafir ettik. Buradan ayrılana kadar evin bir bireyi olarak göreceğiz. Aynı kendi evlerindeymişim gibi hissetmelerini sağlamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Muğla'dan gelen milli antrenör Mustafa Ali Akbulut, ülkenin doğusuyla batısıyla birlik ve beraberlik içinde olduğunu ve bunun en güzel örneğinin Bahçesaray'da yaşandığını belirterek, "Çocuklarımızın doğuya gelip, buradaki insanları tanıması, coğrafyasını görmesi bizim için gerçekten çok değerli ve çok önemli şeyler." diye konuştu.

- "İlk defa bir yer yatağında uyudum"

Sporcu Feyza Nur Karabacak da şampiyona için geldikleri ilçede bir ailenin misafiri olduklarını ve bunun da kendilerini çok etkilediğini ifade ederek, "Bize yemekler hazırlamışlar. Her şey çok güzeldi. Açıkçası bunun bizi çok motive ettiğini düşünüyorum." dedi.