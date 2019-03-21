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Raftingde korku dolu anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Antalya’da Düden Çayında rafting yapmak isteyen bir grup, şelaleye metreler kala suyun şiddetiyle sürüklenince çayın ortasında güvenlik amaçlı kurulan demir bariyerler sayesinde kurtarıldı.

Antalya’da Düden Çayında rafting yapmak isteyen bir grup, şelaleye metreler kala suyun şiddetiyle sürüklenince çayın ortasında güvenlik amaçlı kurulan demir bariyerler sayesinde kurtarıldı. Korku dolu anlar yaşayan rafitgcilerin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişirken botlarda bulunan 16 kişi uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Karpuzkaldıran bölgesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Düden Çayında rafting yapmak isteyen 16 kişilik grup 2 bota 8’erli gruplar halinde bindi ve rafting yapmaya başladı. Suda ilerledikleri anda suyun şiddetiyle durmayıp gereken noktayı geçtiklerini fark eden raftingciler bağırarak çevreden yardım istedi. Akıntıya kapılmak üzere olan turistler, koruma demirlerinin arasına sıkıştı ve demirlere can havliyle tutunmaya başladı. O anda korku dolu anlar yaşayan raftingciler, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
Raftingcilerin akıntıya kapılarak metreler sonra bulunan şelaleye doğru sürüklendiğini fark eden vatandaşlar ise, koruma demirlerine atlayarak turistlere yardım etti. Uzun uğraşlar sonucu sudan çıkartılan 16 kişinin kurtulma anı, amatör kameralara saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde turistlerin bazılarının yaşlı olduğu gözlendi.

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