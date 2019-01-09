Rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir? Rahim ağzı kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar teşhisi geciktiriyor!

Rahim ağzı kanserinde toplumda kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler neler? Acıbadem Fulya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum / Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Görgen rahim ağzı kanseri hakkında doğru sanılan yanlış bilgileri anlattı, önemli uyarılarda bulundu. YANLIŞ: Tüm HPV enfeksiyonları kanser açısından risk oluşturuyor. DOĞRUSU: Genital bölgeye bulaşan Human Paplilloma Virüsü (HPV), kansere yol açmadaki rollerine göre, ‘yüksek riskli’ ve ‘düşük riskli’ olarak iki gruba ayrılıyor. Düşük riskli olanlar genital bölgede siğil yapabiliyor, ancak çok nadir kansere yol açıyorlar. Tip 16 ve 18 en sık saptanan yüksek riskli HPV’leri oluşturuyor. Yüksek riskli HPV ile oluşan hücresel değişikliklerin bazıları 8-10 yıl içerisinde kansere dönüşebiliyor. Prof. Dr. Hüsnü Görgen hücresel değişimlerin tespit edilmesi için her kadının 21 yaşından itibaren 65 yaşına kadar, 3 yılda bir pap smear testi ve/veya HPV testi yaptırmasının yaşamsal öneme sahip olduğuna işaret ediyor. YANLIŞ: HPV varsa mutlaka kanser gelişir

DOĞRUSU: Her HPV enfeksiyonu görülen kadında kanser gelişecek diye endişelenmeye gerek yok. HPV’nin çoğunu bağışıklık sistemi 2 yıl içerisinde temizliyor. Ancak dikkat! Sigara bağışıklık sistemini kötü etkiliyor, dolayısıyla bu zararlı alışkanlıktan mutlaka vazgeçmek gerekiyor. YANLIŞ: Pap smear testinde ‘anormal hücre’ görülmesi kanser demektir DOĞRUSU: Pap smear testinde anormal hücre görülmesi kanser anlamına gelmiyor. Anormal hücrelerin bazıları ilerde kansere dönüşebiliyor. Bu nedenle hastanın incelenmesi ve takibi gerekiyor. YANLIŞ: Aşı yaptırırsam rahim ağzı kanser olmam DOĞRUSU: Rahim ağzı kanserinden korunmada HPV aşısı önemli bir role sahip. HPV aşısının başlıca amacı rahim ağzı kanserinden, ikinci amacı ise genital siğillerden korumak. Aşı 11-12 yaşında kız ve erkek çocuklara öneriliyor. 9 yaşından 26 yaşına kadar yapılabiliyor. Ancak aşı belli sayıdaki HPV tipine karşı yapılıyor, tüm HPV tiplerini kapsamıyor. Dolayısıyla aşı yapılsa da smear tarama testlerine devam etmek gerekiyor.