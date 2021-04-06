Rahim filmi hangi durumlarda çekilir?

Rahim filmi genellikle tüplerin tıkalı olduğundan şüphelendiğinde çekilir. X ışınları altında yapılan bu işlemde çok düşük radyasyona maruziyet olmaktadır. Bu incelemenin iki tür özelliği bulunmaktadır. Birinci özelliği tüplerin tıkalı olduğunu göstermesi, ikinci özelliği ise tıkalı tüplerin açılmasını sağlamasıdır.
Rahim içerisine bir ilaç enjekte edilerek görüntüler alınıyor. Yaklaşık 5-10 dakika kadar süren bu kısa işlemde eğer tüplerin tıkalı olduğu tespit edilirse tüplerin açılmasına yönelik ekstra işlemler yapılabiliyor.
Dolayısıyla çocuk sahibi olamayanlar ve rahim tüplerinin tıkalı olmasından şüphelenenler rahim filmine başvurabilir. Hem tüplerin tıkanıklığının ortaya konulması hem de tüplerin açılmasının sağlanması için rahim filminin önemli bir yeri vardır.
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