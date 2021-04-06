KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Rahim filmi hangi durumlarda çekilir?

Rahim filmi hangi durumlarda çekilir?

Betül Songur Betül Songur
06.04.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebeliği etkileyen faktörler arasında bulunan tüp tıkanıklığının tespiti için kullanılan rahim filminden, tıkalı tüplerin açılması esnasında da yararlanılmaktadır. Çok düşük radyasyona maruz kalınan rahim filmi, rahim içine ilaç enjekte edilerek çekiliyor.

Rahim filmi genellikle tüplerin tıkalı olduğundan şüphelendiğinde çekilir. X ışınları altında yapılan bu işlemde çok düşük radyasyona maruziyet olmaktadır. Bu incelemenin iki tür özelliği bulunmaktadır. Birinci özelliği tüplerin tıkalı olduğunu göstermesi, ikinci özelliği ise tıkalı tüplerin açılmasını sağlamasıdır.

RAHİM FİLMİ İLAÇ ENJEKTESİ SONRASI ÇEKİLİYOR

Rahim içerisine bir ilaç enjekte edilerek görüntüler alınıyor. Yaklaşık 5-10 dakika kadar süren bu kısa işlemde eğer tüplerin tıkalı olduğu tespit edilirse tüplerin açılmasına yönelik ekstra işlemler yapılabiliyor.

TÜP TIKANIKLIĞI VE TÜPLERİN AÇILMASI KONUSUNDA ÖNEMLİ ROLE SAHİP

Dolayısıyla çocuk sahibi olamayanlar ve rahim tüplerinin tıkalı olmasından şüphelenenler rahim filmine başvurabilir. Hem tüplerin tıkanıklığının ortaya konulması hem de tüplerin açılmasının sağlanması için rahim filminin önemli bir yeri vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
İlginç çözüm! Deneyenler fayda görüyorİlginç çözüm! Deneyenler fayda görüyor
Bebeğin koruyucusu amniyon sıvısıBebeğin koruyucusu amniyon sıvısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sette korkunç kaza! Yoğun bakımda

Sette korkunç kaza! Yoğun bakımda

Herkesi çileden çıkaran sözler! 'Evli erkeklerle olmam...'

Herkesi çileden çıkaran sözler! 'Evli erkeklerle olmam...'

Dünya yansa umurunda değil! Boşanmanın ortasında...

Dünya yansa umurunda değil! Boşanmanın ortasında...

Siz bir de altını görün! Sergilemekten çekinmedi

Siz bir de altını görün! Sergilemekten çekinmedi

Kanser haberi üzdü! 'Ameliyatım sonrası...'

Kanser haberi üzdü! 'Ameliyatım sonrası...'

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Burcunuz sizinle ilgili ne söylüyor?

Burcunuz sizinle ilgili ne söylüyor?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Burcunuz bugün ile ilgili ne diyor?

Burcunuz bugün ile ilgili ne diyor?

Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün

Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün

Diğer Haberler

Çoğunlukla hamileliğin ilk 20 haftasında görülüyor! Sebeplerine ve belirtilerine dikkat

Çoğunlukla hamileliğin ilk 20 haftasında görülüyor!

Regl ağrısına ilginç çözüm! Deneyenler fayda görüyor

İlginç çözüm! Deneyenler fayda görüyor

Adet gecikmesi hamilelik belirtisi olabilir mi?

Adet gecikmesi hamilelik belirtisi olabilir mi?

Tekrarlayan düşükler neden olur, nasıl önüne geçilebilir?

Tekrarlayan düşükler nasıl önlenebilir?

Hamilelikte kasık ve bel ağrılarının önüne nasıl geçilir? İşte öneriler

Hamilelikte kasık ve bel ağrılarının önüne nasıl geçilir? İşte öneriler

Evde yapılabilecek basit ve etkili egzersiz önerileri

Evde de sağlığınızı koruyabilirsiniz! İşte en basit egzersizler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.