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Rainbow Six Siege'in yeni operatörleri ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.02.2020 23:23 | Son Güncelleme

Ubisoft, yeni Rainbow Six Siege operatörlerini Six Invitational etkinliğinde ortaya çıkardı. Etkinlikte iki yeni operatör tanıtıldı.

Rainbow Six Siege'in yeni operatörleri ortaya çıktı!

Operatörlerden biri saldırı tarafındaki Iana, diğeriyse savunma tarafındaki Oryx. Hollandalı bir karakter olan Iana, Gemini isimli ekipmanıyla holografik yemler bırakabiliyor. Böylece savunmanın kafasını karıştırmayı amaçlıyor. Bu özelliğiyle Alibi karakterinin saldırı tarafındaki hali denebilir Iana için. Elbette arada önemli bir fark var. Iana, Alibi'nin aksine hareket eden bir hologram yaratıyor. Bu esnada kendisinin hareketsiz kalması gerekiyor tabii.

Ürdünlü savunma operatörü Oryx ise tam bir Hulk. Ekstra bir ekipmana gerek duymadan hafif bariyerleri aşabiliyor kendisi. Saldırı tarafındaki Sledge'in çekiçsiz hali gibi. Ancak Oryx çok daha hızlı görünmekle birlikte özelliğini kullanırken biraz hasar da alabiliyor. Ayrıca Oryx kalkanlı operatörler de dahil olmak üzere düşmanlarını yere serebiliyor. Öte yandan tavandaki hatch'lere sıçrayıp etrafa bakabiliyor, isterse hatch'ten yukarı da çıkabiliyor. Tüm bunları yapabilen Oryx'in en büyük dezavantajı ise fazlasıyla gürültülü bir operatör olması.

Ubisoft ayrıca yeni Operation Void Edge sezonuyla (Year 5 Season 1) birlikte Oregon haritasının yeniden tasarlanacağını da duyurdu. Birçok oynanış ve arayüz güncellemesi de yolda.

Operation Void Edge'in başlangıç tarihi henüz belli değil, ancak merak edenler 17 Şubat'tan itibaren yeni operatörleri PC test sunucusunda denemeye başlayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
FPS Operation Void Edge pc playstation 4 Rainbow Six Siege Ubisoft Xbox One

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