Rainbow Six Siege'in yeni operatörleri ortaya çıktı!

Operatörlerden biri saldırı tarafındaki Iana, diğeriyse savunma tarafındaki Oryx. Hollandalı bir karakter olan Iana, Gemini isimli ekipmanıyla holografik yemler bırakabiliyor. Böylece savunmanın kafasını karıştırmayı amaçlıyor. Bu özelliğiyle Alibi karakterinin saldırı tarafındaki hali denebilir Iana için. Elbette arada önemli bir fark var. Iana, Alibi'nin aksine hareket eden bir hologram yaratıyor. Bu esnada kendisinin hareketsiz kalması gerekiyor tabii.

Ürdünlü savunma operatörü Oryx ise tam bir Hulk. Ekstra bir ekipmana gerek duymadan hafif bariyerleri aşabiliyor kendisi. Saldırı tarafındaki Sledge'in çekiçsiz hali gibi. Ancak Oryx çok daha hızlı görünmekle birlikte özelliğini kullanırken biraz hasar da alabiliyor. Ayrıca Oryx kalkanlı operatörler de dahil olmak üzere düşmanlarını yere serebiliyor. Öte yandan tavandaki hatch'lere sıçrayıp etrafa bakabiliyor, isterse hatch'ten yukarı da çıkabiliyor. Tüm bunları yapabilen Oryx'in en büyük dezavantajı ise fazlasıyla gürültülü bir operatör olması.