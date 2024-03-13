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  4. Rakibi Murat Kurum'u taklit eden İmamoğlu: "Tavuğun suyu içip yukarı bakması gibi, Allah muhafaza..."

Rakibi Murat Kurum'u taklit eden İmamoğlu: "Tavuğun suyu içip yukarı bakması gibi, Allah muhafaza..."

13.03.2024 13:23
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İBB'yi bir kez daha kazanmak için çalışmalarını sürdüren Ekrem İmamoğlu, rakibi Murat Kurum'u taklit etti. "Ankara'da Ekrem'e cevap verirken milletin eli titriyor" diyen İmamoğlu, son dönemde gündeme gelen eleştirilere yanıt vererek "Ekrem'in üstüne toz bile konmaz, işinize bakın" diye konuştu.

Rakibi Murat Kurum'u taklit eden İmamoğlu: "Tavuğun suyu içip yukarı bakması gibi, Allah muhafaza..."

31 Mart'ın kalbi İstanbul'da rekabet Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında yoğun şekilde devam ediyor. Bugünkü konuşmasında Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'u taklit ederken yukarıda boşluğa baktığı anlarla dikkat çekti.

"GARİP BİR DURUM VAR, ANLAMADIM"

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
"Ankara'da milletin eli titriyor Ekrem'e cevap vermekte... Garip bir durum var, anlamış değilim. Rahat olun ya, siz milletin evladısınız, milletin verdiği makamlarda oturuyorsunuz. Kimseye bağlı değilsiniz. Burada benimle çalışan arkadaşlarımdan bir tanesi "Başkanım şunu imzalayabilir miyim?" diye beni aramaz. Kendi iradesi, aklı ona yeter. Her birisi milletin evladı; fikri, vicdanı hür insanlar onlar.

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"TAVUĞUN SUYU İÇİP YUKARI BAKMASI GİBİ"

İmzalayacak, yukarıya bakıyorlar yahu... Böyle bir şey olur mu? Tavuğun suyu içip yukarı bakması gibi bir durum, Allah muhafaza. Özgür iradesi olacak insanların. Memleketin bundan kurtulması lazım. Memleketin başındaki en büyük bela her insanın kendi birikimi, yeteneğiyle kendi işini yapamıyor olmasıdır. Milleti rahat bırakın. Aday, ne adayı! Bakacak ne yapayım, ne söyleyeyim diye...

"EKREM'İN ÜSTÜNE TOZ BİLE KONMAZ"

Milletten gerçekleri saklamak için yok kumpas, yok otobüs yandı, yok CHP, bilmem ne... Millet o işi yemez. Ekrem'in üstüne toz bile konmaz toz. İşinize bakın işinize."

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"BAKANLIĞA KAPAK OLSUN"

"16 milyon İstanbullu’nun parasıyla metro ihalesi yapıp kendi tabelalarını asanlara itibar etmeyin. Sabiha Gökçen Havalimanı’na olan hattın bakanlık tarafından işin yüklenicisine 7 yılda ödenen tüm maliyeti İBB’nin hazineden gelen payından ne kadar zamanda kestiler biliyor musunuz, 5 milyarın üzerindeki rakamı 10 ayda kestiler. Bizim paramızdan kesip bakanlığa aktardılar. Bunu kendine marifet gören, küçük hesaplar peşinde koşan bir hükümetle karşı karşıyayız. Bizden önce bakanlık yapıp İBB’ye devrettiği hatların parasının kesilmesi 16 yıl, bizde ise 10 ay. Açtığımız hatlarla raylı sistemin toplu taşımadaki payını böyle de hesaplamak lazım. Aslında 12'sini de yaptık demek hakkımız. Bir nevi parayı peşin almayı kendine marifet sayan İBB’nin taşeronu durumuna düşmüştür bakanlık, bu da bakanlığa kapak olsun.

"İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNANLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI"

Gençlerimizin iş bulma umudu azalmaktadır. Bu dönem bölgesel istihdam ofisleri açtık, önümüzdeki dönem de vatandaşlarımızın iş bulmasını kolaylaştırmak için bir başka kolaylığımızı daha sağlamış olacağız. Bölgesel istihdam ofislerimize iş başvurusunda bulunan vatandaşlarımıza 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz ulaşım imkanı vereceğiz.

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ABONMAN İSTANBULKART'LARA YENİ DÜZENLEME

Abonman İstanbulkart kullananların kalan bakiyelerini bir sonraki aya aktarma olanağı sunacağız. Tek asgari ücretle geçinen hanelere nakdi destekte bulunacağız."

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu
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