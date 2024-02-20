Rakip adayların ikisinin de gururunu okşayan simitçi gündem oldu: Aydın'da renkli görüntüler

Aydınlı simitçi son günlerin gergin siyasi atmosferini bir nebze de olsa yatıştırarak gülümsetti. Birbirine rakip büyükşehir belediye başkan adaylarına tam destek veren simitçi sosyal medyada ses getirdi.

İKİ ADAY AYNI SİMİTÇİYE DENK GELİNCE...

Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Özlem Çerçioğlu CHP tarafından yeniden aday gösterildi. Cumhur İttifakı ise rakip olarak Mustafa Savaş'ı aday yaptı. İki isim de sahaya indi. Aynı simitçiye denk gelmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

CHP'Lİ ADAYA: BAŞKANIM BİR DAHA SALLAYIVER AYDIN'I

Simitçi karşısında Çerçioğlu'nu gördüğünde büyük bir coşkuyla "Başkanım Aydın’ı bir daha sallayıver de görsünler Çerçioğlu’nu, topuklu efe nasıl sallıyormuş bir görsünler" dedi.

Çerçioğlu da bu sıcak karşılama karşısında simitçiyle el sıkıştı.

AK PARTİLİ ADAYI GÖRDÜ: "İBRE BİZE DÖNDÜ"

Simitçi, Mustafa Savaş'ı görünce de coşkusunu dizginleyemedi.

Savaş'ı "Vay vay vay, sayın vekilim hoş geldiniz" diyerek karşılayan simitçi "Sıkıntı yok, ibre bizden tarafa döndü. Bu iş bitti" diyerek iddialı bir seçim mesajı vermekten de geri durmadı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





