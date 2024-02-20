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  4. Rakip adayların ikisinin de gururunu okşayan simitçi gündem oldu: Aydın'da renkli görüntüler

Rakip adayların ikisinin de gururunu okşayan simitçi gündem oldu: Aydın'da renkli görüntüler

20.02.2024 14:10 | Son Güncelleme:
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Yaklaşmakta olan yerel seçimler bazı vatandaşları çok daha fazla heyecanlandırıyor. Aydın'da simit satarak geçimini sağlayan bir vatandaş da hem CHP'nin hem Cumhur İttifakı'nın adaylarına gösterdiği sıcak tavırlarla yüzleri gülümseterek gündem oldu. Simitçi 'nabza göre şerbet vermek' deyimini uygulamalı olarak gözler önüne serdi.

Aydınlı simitçi son günlerin gergin siyasi atmosferini bir nebze de olsa yatıştırarak gülümsetti. Birbirine rakip büyükşehir belediye başkan adaylarına tam destek veren simitçi sosyal medyada ses getirdi.

İKİ ADAY AYNI SİMİTÇİYE DENK GELİNCE...

Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Özlem Çerçioğlu CHP tarafından yeniden aday gösterildi. Cumhur İttifakı ise rakip olarak Mustafa Savaş'ı aday yaptı. İki isim de sahaya indi. Aynı simitçiye denk gelmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

CHP'Lİ ADAYA: BAŞKANIM BİR DAHA SALLAYIVER AYDIN'I

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Simitçi karşısında Çerçioğlu'nu gördüğünde büyük bir coşkuyla "Başkanım Aydın’ı bir daha sallayıver de görsünler Çerçioğlu’nu, topuklu efe nasıl sallıyormuş bir görsünler" dedi.

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Çerçioğlu da bu sıcak karşılama karşısında simitçiyle el sıkıştı.

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Simitçi, Mustafa Savaş'ı görünce de coşkusunu dizginleyemedi.

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Savaş'ı "Vay vay vay, sayın vekilim hoş geldiniz" diyerek karşılayan simitçi "Sıkıntı yok, ibre bizden tarafa döndü. Bu iş bitti" diyerek iddialı bir seçim mesajı vermekten de geri durmadı.

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HABER.00_00_11_41.Still050Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Simitçi Aydın simit
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