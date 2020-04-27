Ramazan ayında farenjit ve boğaz reflüsüne dikkat!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, özellikle oruç tutan kişilerin, dikkat etmesi gereken birçok nokta mevcut. Şeker hastalığı, kalp rahatsızlıkları, mide ve bağırsak problemleri gibi kronik rahatsızlıkları olan veya düzenli ilaç kullanan hastalarımızın; bu uzun süreli aç kalma dönemlerinde, problem yaşamamak adına daha da dikkatli olmaları gerekmektedir. Hastalarımızın bu dönemde dahili hastalıkların yanı sıra; kulak burun boğaz hastalıkları açısından da, üzerinde durması gereken bazı durumlar vardır.

'FARENJİT VE BOĞAZ REFLÜSÜ BU DÖNEMDE EN SIK KARŞILAŞILAN RAHATSIZLIKLAR'

Kulak, burun ve boğaz hastalıkları hekimleri olarak, bugünlerde en fazla gördüğümüz hastalık gruplarının başında; tekrarlayan boğaz ağrısı ve boğazda yanmayla kendini gösteren kronik farenjit ile boğazda gıcıklanma, takılma hissi ve ses değişiklikleriyle karakterize boğaz reflüsü gelmektedir. Gerek kronik farenjitte, gerekse boğaz reflüsünde sıklıkla altta yatan; mide problemleri ve beslenme alışkanlığındaki bozukluklar vardır. Oruç nedeniyle uzun süreli aç kalmak, iftarda hızla fazla miktarda besin tüketmek ve sahurda yemek yiyip takiben uyumak gibi durumlar; mide ve reflü problemlerinin dolayısıyla kronik farenjit ve boğaz reflüsü gibi kulak, burun ve boğaz rahatsızlıklarının artmasına zemin hazırlayabilir.