Ramazan ayında oruç tutarken susamayı önleyen besinler

Ramazan ayındaki en büyük problem susuzluktur. Bedenimiz açlığa karşı direnebilir fakat susuzluğa karşı direnci yoktur. Vücudumuzun bu dengeyi oluşturabilmesi için bazı içecek ve yiyeceklerden faydalanabiliriz. Peki bunlar nelerdir? Konu ile ilgili bilgi veren Dr.Fevzi Özgönül, Ramazan ayında oruç tutanlar için daha az susamayı sağlayacak besinleri şöyle sıraladı:

Maden Suyu: Doğal maden suları içerdikleri mineraller sayesinde vücudumuzun daha sağlıklı ve zinde olmasını sağlamasının yanında gün içerisinde daha az susamamıza da yardımcı olur. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta ise çoğu zaman “doğal maden suyu” ile “soda” nın birbiri ile karıştırılıyor olmasıdır. Maden suyu alırken üzerinde “Doğal Mineralli Su” ibaresini arayın.

Kavun –Karpuz Ve Şeftali Kompostosu: Bol miktarda su içeren bu meyveler içerisindeki suyu hemen salmadıkları için daha uzun süre ile susuzluk hissini engellemektedirler. Elbette hiçbir şey suyu doğrudan içmenin yerini tutamaz ancak bu sıcak yaz günlerinde sahur ve iftarlarda bol miktarda su içmenin yanında bolca kavun, karpuz ve şeftali kompostosu yapıp tüketmek çok yararlı olacaktır