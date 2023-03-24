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Ramazan ayının ilk gününde Oruç Baba Türbesi'nde akın ettiler

24.03.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının ilk iftarını Oruç Baba Türbesi'nde açmak isteyen vatandaşlar türbeye akın etti. Sirke ve ekmekle oruçlarını açan yüzlerce kişi, cüzdan, anahtar, yüzük, kalem gibi eşyalarını mezar taşına değdirebilmek için saatlerce sıra bekledi.

Ramazan ayının ilk gününde Oruç Baba Türbesi'nde akın ettiler

Ramazan ayının ilk iftarını Fatih'te bulunan 'Oruç Baba Türbesi'nde açmak isteyenler türbeye akın etti. Türbenin önüne gelenler, geleneksel olarak sirke ve şeker dağıtıp, dua etti. Sirke ve ekmekle oruçlarını açan vatandaşlar, cüzdan, anahtar, yüzük, kalem gibi eşyalarını mezar taşına değdirebilmek için saatlerce sıra bekledi. Mezara yaklaşanların eşyaları alandaki gönüllüler tarafından alınarak mezar taşına dokunduruldu. Vatandaşlar tarafından mezar taşına asılan tesbihler toplanarak çevredeki camilere götürüldü.

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"MEZAR TAŞINA ANAHTAR, ÇANTA VE SİRKE ŞİŞESİ DEĞDİRDİM"

Türbeye gelenlerden Şevkiye Taniz Çokkuvetli, "Ben buraya her sene gelmeye çalışıyorum. Burada dileklerimi diliyorum, dua ediyorum, insanlar burayı yanlış anlıyor. Ben ise burada huzur buluyorum. Evlenmek istedim, evlendim, çocuğum oldu, arabam oldu. Arzu ve istekler hayırlı ise oluyor. Bugün türbedeki taşa anahtar da değdirdim, çanta da değdirdim, sirke şişesi de değdirdim. Buraya tesbih asılıyor, para çantası değdiriliyor, üniversiteyi kazanmak isteyenler kalem getiriyor" dedi. Türbeyi ziyaret edenlerden Necla Koç ise, "Ortam çok güzeldi, oldukça kalabalıktı. Ben de anahtarımı değdirdim, Allah herkesin kalbine göre versin" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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