Ramazan Bayramı'nda şeker tüketmeyin, bayramınızı zehir etmeyin

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Koronavirüs salgını bize önemli dersler verdi, vermeye de devam ediyor. Daha sağlıklı yaşamak, daha doğru seçimler yapmak artık hiç olmadığı kadar önemli. Birkaç gün sonra Ramazan Bayramı. Bu bayram kendiniz ve çocuklarınız için daha doğru seçimlerde bulunun, bir sağlık reformu yapın. Kendinizi ve çocuklarınızı endüstriyel olarak üretilmiş olan nişasta bazlı şeker ile zehirlemeyin” diye uyardı.
Çikolata, gofret, tatlı-tuzlu bisküviler gibi paketli ürünlerde ve şuruplu tatlıların tamamında bulunan nişasta bazlı şekerin karaciğer ve iç organ yağlanmalarına, yüksek trigliserid oranına sebep olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Nişasta bazlı şeker, kan şekerini adeta jet hızıyla fırlatan, şekerin en zararlı formudur. Şeker ya da vücudun şeker olarak algıladığı besinler tükettiğinizde vücudunuz daha fazla insülin hormonu üretir. İnsülin ise kanser, diyabet ve tüm kronik hastalıkları tetikler. Kanserli hücreler de şekerle beslenir. Şeker beyin sağlığımızı da tehdit eder. Alzheimer hastalığının bu kadar artmasının baş sorumlusu şeker dolu beslenme modelimizdir. Vücudumuz çok fazla şeker tüketmeye programlı değildir. Çok fazla şeker tüketerek vücudunuzun yaradılışına aykırı davranmayın. Unutmayın, nişasta bazlı şeker, bilinen tüm şeker formaları içinde en zararlısıdır. Sağlığımızın kıymetini daha iyi anladığımız Koronavirüs sürecinde, bağışıklık sisteminizi düşürecek, sağlığınızı bozarak sizi hastalıklara açık hale getirecek zararlı gıdalardan uzak durun. ” dedi.
Zararlı gıdalarla beslenen ve antibiyotik kullanan çocukların bağırsaklarında dost bakterilerin azalarak bağırsak florasının bozulmasına neden olduğunu söyleyen Dr. Ümit Aktaş, “Probiyotikler bizim hastalıklardan korunmak için ihtiyacımız olan en önemli savunma hattımızdır. Bu probiyorikler azalmaya başladığında ise vücutta şekeri alkole dönüştüren Candina mantarı oluşmaya başlar. Çocuğunuz şeker, çikolata, meyve suyu, ekmek gibi içerisinde nişasta bazlı şeker bulunan bu besinleri tükettiğinde şeker sarhoşu olur ve hep şeker yemek ister. Ramazan Bayramı’nda çocuklarınıza ve torunlarınıza şeker ve çikolata yerine, kuru meyve ve kuru yemişler ikram edin. Ramazan Bayramı, şeker bayramı değildir. ” dedi.
Dr. Ümit Aktaş, çocuklarda şeker tüketiminin yaratacağı olumsuz etkileri ve alınabilecek önlemleri, Mutluluk Kürleri 2 kitabında yer alan “Sağlıklı Çocuklar Yetiştir” bölümünde şöyle özetledi:
Şeker, çocukların kan şekerinde dalgalanma yaratarak, beyin fonksiyonunu olumsuz etkiler. Çocuğunuz, dersine odaklanamaz, öğrenme güçlüğü yaşar.
Sağlıklı, zeki çocuklar yetiştirmek istiyorsanız onları fıstık ezmesi, krem çikolata, gofret, bisküvi gibi aşırı şeker içeren yiyeceklerden uzak tutun.
Fazla şeker tüketimiyle çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu arasında güçlü bir ilişki bulunur.
Çocuğunuzu şekerle zehirlemenin bedelini onu yetişkinlik hayatında bekleyen diyabet, kanser gibi hastalıklarla ödeyebilirsiniz!
Yüksek miktarda şeker içerdiğinden, çocuğunuzun gazlı içecekler ve meyve suları içmesine izin vermeyin. Çocuğunuzu, meyveyi bütün yemeye alıştırın.
Çocuğunuzun canı tatlı bir şeyler çektiğinde; kuru kayısı, kuru üzüm ve ceviz, badem gibi kuru yemişlerle sağlıklı ve lezzetli bir atıştırma tabağı hazırlayın.
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