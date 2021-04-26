Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan ile birlikte başlayan kısmi kapanma dönemi bugün sona eriyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen istenen bir düşüş yaşanmadı. 14 Nisan'da vaka sayısı 60 bini geçerken son açıklanan tabloda vaka sayısı 38 bin 553 oldu. Bayramda tam kapanmanın olup olmayacağı ise merak konusu olurken gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Toplantının saat 15.30'da başlayacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTTI

Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 801 oldu.

Son 24 saatte 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.