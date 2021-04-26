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  4. Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

26.04.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki haftalık kısmi kapanma dönemi bugün sonra ererken, vakaların istenilen seviyeye düşmemiş olması daha sert tedbirleri de gündeme getirdi. Uzmanlar bayramda tam kapanma olmasını savunurken gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi.

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan ile birlikte başlayan kısmi kapanma dönemi bugün sona eriyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen istenen bir düşüş yaşanmadı. 14 Nisan'da vaka sayısı 60 bini geçerken son açıklanan tabloda vaka sayısı 38 bin 553 oldu. Bayramda tam kapanmanın olup olmayacağı ise merak konusu olurken gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Toplantının saat 15.30'da başlayacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTTI

Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 801 oldu.

Son 24 saatte 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Türkiye'de 24 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 339 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 40 bin 596 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı koronavirüs (Covid-19) Kabine Toplantısı

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