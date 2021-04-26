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Ramazan Bayramı’nda tam kapanma olur mu? Bayramda sokağa çıkma yasağı gelir mi?

26.04.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yapılan Kabine Toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının ilk iki haftası için kısmi kapanma kararı açıklamıştı. Vaka sayılarının 60 bin seviyelerine çıkmasından sonra bu kararın alındığını ve eğer iki haftalık süreç içerisinde vaka sayılarında bir düşüş olmazsa daha sıkı tedbirler alınacağı paylaşılmıştı. 26 Nisan günü yapılacak olan Kabine Toplantısı içinse Bilim Kurulu’nun tam kapanma teklifi vereceği biliniyor.

Ramazan Bayramı’nda tam kapanma olur mu? Bayramda sokağa çıkma yasağı gelir mi?

Ramazan ayının ilk iki haftası geçerli olan kısmi kapanma sürecinin sonuna gelindi. Bu sebeple tüm gözler 26 Nisan günü yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Bilim Kurulu üyeleri ve uzmanların tavsiyelerine göre 28 günlük bir kapanma süreci gündemde. Birkaç gündür açıklanan günlük vaka sayılarında düşüş gözlemlense de bu durum uzmanlara göre, yapılan testlerin azlığından kaynaklanıyor. Çünkü vefat sayıları halen korkutucu bir noktada bulunuyor. Bilim Kurulu’nun 26 Nisan günü yapılacak Kabine Toplantısında, Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak şekilde bir tam kapanma tavsiyesi vereceği biliniyor.

BAYRAMDA TAM KAPANMA OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki Kabine'de vaka sayısında düşüş olmadığı takdirde daha sert tedbirlerin alınabileceği sinyalini vermişti. Toplantıda kısmi kapanma tedbirinin Ramazan ayı sonuna kadar devam etmesi yönünde karar alınması bekleniyor. Ancak daha geniş bir kapanma konusunda turizmciler başta olmak üzere taleplerde bulunuyor. Bu talepler de Kabine toplantısında değerlendirilecek.

kabine toplantısı tayyip

Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı arifesini de içine alan Perşembe, Cuma ve Cumartesi gününe denk gelen Ramazan Bayramı'ndaysa hareketliliğin en aza indirilmesi için Türkiye genelinde bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı verilmesi bekleniyor. Bu çerçevede 5 günlük bir kısıtlama da Kabine toplantısında gündemde olacak ve toplantının ardından alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başladı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

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