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Ramazan bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün var?

04.05.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan itibarıyla başlayan Ramazan ayı, bayramla birlikte son bulacak. 12 Mayıs günü Ramazan bayramının arefesi idrak edilecek. Müslümanlar, 12 Mayıs’ta yani arefe gününde de oruçlu olacak.

Ramazan bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün var?

Bayrama çok az zaman kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; Ramaza-ı Şerif’in ardından kutlanacak Ramazan Bayramı, kısıtlamaların gölgesinde geçecek. Türkiye’de alınan tam kapanma kararı nedeniye Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı bu sene nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen Ramazan Bayramı arefe gününün ardından 13 Mayıs’ta bayramın birinci günü kutlanacak. Müslümanlar, 12 Mayıs da dâhil olmak üzere o güne kadar oruç tutacak.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramından önce 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından imzalanan yazı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmî Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 pandemisinin yayılımının en aza indirilmesi için çalıştırılma biçimine bakılmadan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği hatırlatıldı.

Tatil gün sayısı özel sektörde değişiklik gösterebilir.

Ramazan bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün varr

MEMURLARA İDARİ İZİN

Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek için ilgili genelgede paylaşılan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması gerektiği vurgulanan yazıda şunlar paylaşıldı:

"30 Nisan 2021’den itibaren güvenlik, sağlık, acil çağrı gibi kritik görev alanları dışında hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

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