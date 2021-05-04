Ramazan bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün var?

Bayrama çok az zaman kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; Ramaza-ı Şerif’in ardından kutlanacak Ramazan Bayramı, kısıtlamaların gölgesinde geçecek. Türkiye’de alınan tam kapanma kararı nedeniye Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı bu sene nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen Ramazan Bayramı arefe gününün ardından 13 Mayıs’ta bayramın birinci günü kutlanacak. Müslümanlar, 12 Mayıs da dâhil olmak üzere o güne kadar oruç tutacak.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramından önce 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından imzalanan yazı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmî Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 pandemisinin yayılımının en aza indirilmesi için çalıştırılma biçimine bakılmadan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği hatırlatıldı.