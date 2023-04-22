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Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde tatilciler Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti! Adım atacak yer kalmadı

22.04.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, hafta boyunca etkili olan sağanak yağışların ardından güneşin kendini göstermesiyle tatilciler Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti.

Bolu’da, bir hafta boyunca etkili olan yağışlı havanın ardından hafta sonu güneş kendini yeniden gösterdi. Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı da tatilcilerle doldu. Ramazan Bayramı tatillerini güneşli havada doğayla geçirmek isteyen tatilciler sabahın erken saatlerinde tabiat parkına akın etti. Tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek keyifli dakikalar yaşadı

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İzmir’den Bolu’ya bayram tatili için eşi Muharrem Özen ile gelen Şebnem Özen, "Çok güzel doğa harikası. Bir daha böyle bir fırsat olursa gelmek isteriz. Biz kızımızla geldik. Beğenilmeyecek yerler değil. Güzel doğa harikası" dedi. (İHA)

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Gölcük Tabiat Parkı

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