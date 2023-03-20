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Ramazan'da oruç fidyesi ne kadar? Oruç tutmayan ne kadar oruç kefareti verecek? Diyanet 2023 fitre ve fidyesi ücreti

20.03.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruç fidyesinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır. Yani bir fakiri 1 gün doyurmak amaçlanmaktadır. Bu yardım ile bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğini karşılayıp bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunur. Peki, Ramazan'da oruç fidyesi ne kadar? Oruç tutmayan ne kadar oruç kefareti verecek? İşte 2023 fitre ve fidyesi ücreti...

Ramazan'da oruç fidyesi ne kadar? Oruç tutmayan ne kadar oruç kefareti verecek? Diyanet 2023 fitre ve fidyesi ücreti

Oruç fidyesi ile Ramazan fitresinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Asgari oruç fidye bedeli 70 TL olarak açıklandı. Bilindiği üzere oruç fidyesi ödemesi Ramazan ayı içinde yapılır, daha sonra gerçekleştirilemez. İşte detaylar...

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ORUÇ FİDYESİ NE KADAR?

Oruç fidyesi 70 TL olarak açıklandı. Fidye, zor durumda olan bir kişiyi tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise ikin öğün olarak hesaplanır.

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RAMAZAN FİTRESİ 2023

Ramazan fitresi 2023 tutarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine, bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliği ile karar verildi."

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RAMAZAN FİTRESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ramazan fitresi 2023 yılı için günlük 70 TL olarak belirlendi.

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RAMAZAN FİTRESİ KİMLERE VERİLİR?

Fitrenin amacı, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

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Günümüzde ise fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Buna göre kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası verememektedir. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilmektedir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.


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