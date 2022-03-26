Ramazan'da oruç tutarken susuzluk nasıl giderilir? Ramazan ayında susamamak için ne yapılmalı?

Ramazan ayında susuzluk çekmek istemeyen vatandaşlar tarafından susuzluğu giderecek yiyecekler sorgulanmaya devam ediyor. Bazı gıdalar özellikle susuzluk hissini gidermeye yarıyor. Susuzluğa iyi gelmeyen gıdalar arasında ise çay ve kahve bulunuyor. Peki Ramazan'da oruç tutarken susuzluk nasıl giderilir?

RAMAZAN'DA SUSUZLUK NASIL GİDERİLİR?

Ramazan ayında susuzluğa çözüm olarak pek çok yöntem yer alıyor. Bu yöntemler arasında su tüketimi yöntemleri ve tüketilen gıdaların türleri ile ilgili ipuçları bulunuyor. İşte susuzluğu giderme yöntemleri...

BOL SULU MEYVELER TÜKETMELİSİNİZ



Ramazan'da iftar sonrası ve sahur zamanlarında sulu meyveler yiyebilirsiniz. Karpuz ve kavun sulu meyveler arasında yer alıyor.

SUYU ARALIKLI OLARAK İÇİN



Orucunuzu açtıktan hemen sonra bir litre su içmek yerine su ihtiyacınızı aralıklı olarak her saat başında bir iki bardak şeklinde ayarlamak susuzluğun önüne geçmede etkili olacaktır.

ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİNE DİKKAT



Ramazan'da orucunuzu açmanız sonrasında hemen çay ya da kahve tüketmemeye özen gösterin. Yemek yedikten 1 saat sonra çay ve kahve içmeye çalışın. Çay ve kahve gibi kafeini bol içecekler vücudun su dengesini bozduğu için dikkatli tüketilmeli.

AŞIRI YEMEKLERDEN KAÇINILMALI



İftarda ya da sahurda çok fazla yemek yemek hem sindirim sisteminizi yoracak, hem de su ihtiyacınızı artıracaktır.

ASİTLİ İÇECEKLER SUSAMAYA SEBEP OLUR



Su ihtiyacını asitli içecekler ya da meyve suları ile gidermek daha fazla susuzluk çekmenize sebep olabilir. Bunun yerine Ramazan ayı boyunca su ve maden suyuna yönelmelisiniz.

SOSLU VE YAĞLI BESİNLERDEN UZAK DURUN



Sahurda kızartmış ya da yağlı besin grupları yerine peynir, ekmek veya yulaf gibi daha rahat sindirilen tipte yiyecekler tüketmek susuzluğu engelliyor.

İFTAR VE SAHURDA YETERLİ MİKTARDA SU TÜKETİLMELİ



Ramazan ayında yemek yeme düzeninde farklılık olduğu için iftar ve sahurda yeterli su almak gerekiyor. Günde en az 8 bardak su içmek gerektiği göz önüne alınırsa sahur ve iftarda bu oranı eşit bir şekilde dağıtmak özellikle vücudun susuzluk çekmesini önlemenin yollarından biri olarak söylenmekte.

TUZLU GIDALAR TÜKETİLMEMELİ



Fazlaca tüketilen tuzlu gıdalar susama ihtiyacı doğurmakta. Bu sebeple tuz, bu dönemde kaçınılması gereken besin gruplarının başında geliyor.

SALATALIĞA AĞIRLIK VERİN



Salatalık yüksek miktarda su içermesi ile susuzluk hissini önlemekte. Sahurda bir adet salatalık tüketebilirsiniz.

SAHUR VAKTİ TATLI TÜKETMEKTEN KAÇININ



Sahur vaktinde tatlı ve şeker miktarı yüksek besinler tüketmek susuzluk çekmenin en önemli sebeplerinden biri. Bu sebeple sahur zamanlarında olabildiğince hafif yiyeceklere yönelmekte yarar var.



