Ramazan hilali göründü mü, ne zaman, saat kaçta görülecek? O saate dikkat: Orucun habercisi Ramazan hilali 38 ilden görülecek!

Ramazan hilali heyecanla bekleniyor. Ramazan hilali, 11 ayın sultanı Ramazan'ın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan hilali Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek'in açıklamasına göre bu sene ilk olarak Büyük Okyanus'tan görülecek. Ramazan hilali 38 ilden de görülebilecek.

RAMAZAN HİLALİ GÖRÜNDÜ MÜ?

Ramazan Hilali, henüz görünmedi. Orucun habercisi Ramazan hilali icri takvime göre bu yıl ilk olarak Büyük Okyanus'tan görülmeye başlanacak.

2023 RAMAZAN HİLALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Ramazan hilali Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek'in yaptığı açıklamaya göre yurt içinde 38, yurt dışında 41 ilde görüşebilecek

Ramazan ayı için, içtimanın Greenwich saatiyle 21 Mart günü 17.23'te, rüyetin ise 22 Mart günü 07.06'da olacağı belirtildi.

Hümeyra Nur İşlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı':nın yurt içi ve yurt dışında müftülük, ataşelik, müşavirlik ve din hizmetleri koordinatörleri vasutasıyla hilal görülebilirlik hattının içinde kalan yerlerde hilal gözlemleri yaptırıyoruz. Bu sene yurt içinde 38, yurt dışında ise 41 şehirde bu gözlem çalışmaları yapılacak"



