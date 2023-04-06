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Ramazan'ın 15. günü duyulacak ses ne? Ramazan’ın 15. günü duyulacak ses hadisi gerçek mi?

06.04.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan'ın 15. günü duyulacak ses hakkında araştırmalar hız kazandı. Her yıl sosyal medyada çok konuşulan o hadis yeniden gündem oldu. Ramazan'ın 15. günü duyulacak ses ne? Ramazan’ın 15. günü duyulacak ses hadisi gerçek mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ramazan'ın 15. günü duyulacak ses ne? Ramazan’ın 15. günü duyulacak ses hadisi gerçek mi?

Ramazan’ın 15. günü duyulacak ses hadisi merak ediliyor. Her yıl sosyal medyada paylaşılan bu konu yeniden araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda gündem olan Ramazan'ın 15'inci Cuma gününe dikkat edilmesi gerektiği, bugün gökten bir ses duyulacağı hadisi tekrar gündeme geldi. Peki, Ramazan'ın 15. günü duyulacak ses ne? Ramazan’ın 15. günü duyulacak ses hadisi gerçek mi? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

RAMAZAN’IN 15. GÜNÜ DUYULACAK SES HADİSİ GERÇEK Mİ?

Ramazan'ın 15. günü duyulacak ses hadisinin doğruluğu ile ilgili İslam alemleri görüş birliğine vararak hadisi yalanlamıştır.

ramazan ayı

RAMAZAN'IN 15. GÜNÜ DUYULACAK SES NE?

İddia edilen hadiste detaylar şu şekilde yer alıyor:

Nuaym bin Hammad'a dayandırılan rivayette "Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:

Ramazan ayının 15'inde Cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha (gökten bir ses) olur. Bu olay Ramazan'ın ilk gününün Cumaya denk geldiği ayda olur. Uyuyanı uyandıran bir hidde (çöküş, yıkılış) olur. Cuma gününün gecesinde esir kadınlar odalarından çıkar, hür olurlar.

ramazan 2

O sene depremler ve nezlenin çok olduğu bir senedir. Ramazan ayı o senenin Cuma gecesine denk geldiğinde, sizler Ramazan'ın 15'inde Cuma günü sabah namazını kıldığınızda evinize girin, pencerelerinizi kapatın, bedeninizi koruyun, kulaklarınızı kapayın, Sayha (gökten gelen sesi) duyduğunuzda Allah'a secde edin ve şöyle deyin: "Subhanel Kuddüs, Subhanel Kuddüs, Rabbunal Kuddüs"

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